Camila Zamorano encabezará cartelera denominada 'México contra Argentina' en Hermosillo

Camila Zamorano

Presentan oficialmente la cartelera denominada 'México contra Argentina', donde Camila Zamorano defenderá su título mundial

Hermosillo, Sonora.- La campeona mundial más joven en la historia del boxeo femenil, Camila Zamorano (13-0), regresa a la actividad el próximo 21 de febrero, para encabezar la cartelera denominada 'México vs. Argentina'. Este miércoles 7 de enero se realizó la conferencia de prensa, donde Rafael Soto, promotor del evento, detalló los pormenores de la importante cartelera que tendrá lugar en el Gimnasio Unison de Hermosillo.

En conferencia, la 'Magnífica' dijo sentirse contenta de volver al ring y realizar su segunda defensa del campeonato mundial peso átomo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente a la aguerrida argentina Claudia 'C Cuatra' Ruiz (7-2-1).

Me siento contenta por esta pelea; es una pelea muy dura, es un combate importante, es mi segunda defensa; estoy emocionada porque también será la pelea en Hermosillo con mi gente. Estoy segura de que será una guerra", sentenció la jovencita.

Camila en conferencia de prensa

Debido a la exigencia del combate, la sonorense hará ajustes en su preparación, debido a que su campamento ya no será en su totalidad en Hermosillo; también se trasladará a Tlaxcala para llegar en óptimas condiciones a la fecha del compromiso. "Entrenaré en Tlaxcala, un mes estaremos allá, llegaré muy bien preparada, vamos a demostrar por qué México manda en el boxeo”, comentó la hermosillense.

Por otra parte, su rival Claudia Ruiz estuvo presente en la rueda de prensa, pero vía videollamada, en donde dejó en claro que, aunque respeta al boxeo mexicano, viene a protagonizar una guerra ante una de las peleadoras de mayor ascenso que tiene el país. Cabe destacar que el presidente del CMB emitió un mensaje en la presentación de la velada, donde afirmó que estará presente en el evento.

Respaldo

Además del combate entre Camila Zamorano y Claudia Ruiz, también verán actividad en la cartelera Alexis 'El Fuerte' González, quien disputará el campeonato latino del CMB ante un rival por definir. Mientras que Óscar 'PatroncitoCortez (7-0-1) y Luis 'SismoCorona (7-0-1) se verán las caras arriba del ring. La cartelera también tendrá un duelo de hermosillenses, ya que Jandell Caballero (10-1-0, 5 ko’s) se medirá ante Manuel 'MaviRodríguez (6-2, 3 kos).

Fuente: Tribuna del Yaqui

