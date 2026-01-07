Charros y Naranjeros definirán el boleto a semifinales en el Fernando Valenzuela

Hermosillo, Sonora.- Después de una vibrante visita al Panamericano de Jalisco, los Naranjeros de Hermosillo regresan a casa para chocar ante los Charros con una desventaja de 3-2 en la primera ronda de playoffs de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

El conjunto de la capital de Sonora no tiene mañana, pues está obligado a ganar los dos compromisos presupuestados en el Fernando Valenzuela para obtener su boleto a las semifinales. Mientras que los tapatíos necesitan solo de una victoria para finiquitar la obra y soñar con el bicampeonato.

Para el sexto de la serie, programado para este jueves 8 de enero a las 19:30 horas en Hermosillo, Juan Gabriel Castro nombró al ligamayorista Omar Cruz como el responsable de lanzar a la lomita de los disparos. A su vez, Gil apostará en la experiencia de Ronald Medrano.

Así vanuD83DuDC40



Se han jugado cinco juegos de playoffs en la LAMP y ya tenemos dos invitados a semifinalesuD83EuDD73



Mientras tanto en Hermosillo y Culiacán se jugará el juego seisuD83EuDD13



Presentado por @arcogasolina ??#LigaARCO? pic.twitter.com/hkUVBzun4Y — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) January 7, 2026

Cabe destacar que el expitcher de los San Diego Padres viene de tener una gran presentación en la postemporada ante los propios Charros, al llevarse la victoria en el segundo de la serie, donde apagó la ofensiva del rival, ponchó a cuatro y solamente permitió cuatro imparables, dejando una efectividad de cero. Situación contraria a Medrano, que fue el que cargó con el descalabro en esa ocasión.

Este cruce de postemporada en particular se ha caracterizado por la ofensiva de ambos equipos; en el caso de Naranjeros, ha anotado 34 carreras en seis compromisos, mientras que los Charros de Jalisco se han apuntado 31 rayitas, por lo que el gran desempeño que tengan los bullpen será clave en lo que resta de la actividad.

Por los de Hermosillo, Isaac Paredes y Andretty Cordero han sido los más encendidos con el madero. El de la 'H' batea para .400 con par de jonrones y seis carreras producidas. Mientras que el dominicano es el mayor remolcador del equipo en los playoffs con siete. Mientras que por Charros, Julian Ornelas igualmente ha estado encendido, al registrar dos jonrones y seis carreras producidas. Seguido de Francisco Córdoba con un metrallazo y cinco remolcadas.

Isaac Paredes demostrando su poder en los playoffs de la @Liga_Arco uD83DuDD25uD83DuDE4C pic.twitter.com/ZGufxrdsga — MLB Español (@mlbespanol) January 7, 2026

En caso de que Naranjeros de Hermosillo se lleve la victoria este jueves, hasta el momento ambos equipos no han programado al inicialista encargado de definir la serie y comandar a su equipo a las semifinales de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Fuente: Tribuna del Yaqui