Dura baja para el América; Henry Martin se perderá el inicio del Clausura 2026 por una lesión muscular

Ciudad de México.- Aún no se tiene el primer compromiso del Clausura 2026 y las Águilas del América ya tienen la primera baja de consideración, luego de que se diera a conocer que Henry Martin no estará listo para la jornada 1 del certamen cuando enfrenten a Xolos de Tijuana. El delantero no pudo recuperarse de sus constantes lesiones musculares, por lo que fue excluido de la convocatoria de André Jardine.

Las lesiones han sido cada vez más constantes en la carrera de la 'Bomba' y, a consecuencia, ha quedado relegado al segundo plano dentro del América, club con el cual era una estrella consolidada y que lo llevó a ser convocado por la Selección Mexicana en numerables ocasiones. Durante el Apertura 2025, Martin solo tuvo actividad en tres jornadas y dos de ellas fueron entrando de cambio, acumulando solo 111 minutos en cancha.

#Deportes | "Nos toca apoyarlo": Jugadores del América respaldan a Henry Martin luego de su nueva lesión uD83DuDE4C?https://t.co/wTwgHvbBTq — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 20, 2025

Su último partido fue el 30 de noviembre, cuando vencieron a Rayados del Monterrey en las semifinales, aunque quedaron eliminados; en dicho compromiso, Henry solo tuvo acción en los últimos seis minutos, tiempo en el cual no tuvo contacto con el balón. Debido a esto, el yucateco trabajó apartado del equipo en la pretemporada con el fin de llevar un tratamiento conservador y evitar que la magnitud de las lesiones creciera.

A menos de dos días para que el América tenga su debut en el Clausura 2026, se publicó la lista de convocados, en la cual resalta la ausencia de Henry Martin, que aún presenta diversas dolencias por temas musculares. Así mismo, se reveló que el ariete no realizará el viaje con el equipo y permanecerá en las instalaciones de Coapa para continuar con su recuperación y regresar a su mejor estado físico.

"LA NOTICIA NO PASA POR DOURADO, PASA PORQUE HENRY MARTÍN SE VUELVE A LESIONAR" uD83DuDE25#LUP | @albertolati lamenta que el centro delantero mexicano del América después de un semestre en el que apenas ha podido jugar. pic.twitter.com/226aRRTB3K — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 7, 2026

Pese a las recientes incorporaciones para las Águilas, el no poder contar con uno de los emblemas modernos del equipo con sus aportaciones tanto dentro como fuera de las canchas es un tema para tener cuidado. El América comenzará el camino para alcanzar un nuevo título y dejar atrás los múltiples fracasos sufridos en el 2025 visitando a los Xolos de Tijuana en la jornada 1 del Clausura 2026 este viernes, 9 de enero.

#Deportes | Águilas del América 'roba' joven promesa de Xolos de Tijuana y la anuncia como refuerzo ?uD83DuDC64https://t.co/tqP3ElcXyN — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 7, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui