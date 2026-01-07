El CMB apoyará al 'Canelo' Álvarez en su regreso a los encordados: "Tendrá las puertas abiertas"

Ciudad de México.- El 2025 representó el peor año en la carrera de Saúl Álvarez, el cual finalizó con una operación de codo, lo cual lo alejará de los cuadriláteros por varios meses. Pese a la evidente baja en su rendimiento, el 'Canelo' permanece en la primera posición del ranking del CMB y, de acuerdo con las declaraciones de Mauricio Sulaimán, será prioridad que pueda pelear por el título de las 168 libras.

Álvarez Barragán ostentaba dicha faja junto con los tres campeonatos de las organizaciones más prestigiadas del mundo boxístico, los cuales le fueron arrebatados al perder por decisión unánime ante Terrence Crawford. Luego del retiro del mismo, los cuatro cinturones quedaron vacantes, por lo que el 2026 traerá cuatro monarcas más a la lista y uno de esos nombres pudiera ser el del tapatío.

El 2026 será clave para el 'Canelo'

Pese a la incertidumbre por su futuro inmediato, Mauricio Sulaimán ratificó que el CMB, organismo que preside, seguirá respaldando a Saúl Álvarez y lo apoyarán en lo que les sea posible dentro del marco legal deportivo. "Es el año clave para el 'Canelo' Álvarez. Para su destino. Saúl siempre tendrá las puertas abiertas del Consejo Mundial de Boxeo".

Así mismo, aseguró que es el clasificado número 1 del CMB y, por consiguiente, rival mandatorio para pelear por el título de los supermedianos, disputa que se podría llevar a cabo en septiembre del 2026, una vez el boxeador mexicano complete su recuperación tras la intervención a la que fue sometido. "Está clasificado número uno, sufrió una derrota el año pasado, ha tomado un descanso, tuvo una operación y vamos a saber cuál es su futuro muy pronto".

Hace un par de días, se dio a conocer que la FIB le había ofrecido a Saúl Álvarez el pelear por el título de las 168 libras al estar clasificado en el segundo puesto del ranking, por lo que se tendría que enfrentar a Osleys Iglesias, peleador cubano. Pese a la gran oportunidad ofrecida, el 'Canelo Team' descartó que les haya interesado este combate, pues afirmaron que su prioridad máxima es concentrarse en la recuperación del tapatío y lograr su regreso al ring en el menor tiempo posible.

