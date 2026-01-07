Fórmula 1 presenta números de los pilotos y pateador mexicano busca llegar a la NFL: Esto y más en Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias del mundo del deporte, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo te traemos la información sobre los últimos acontecimientos de tus deportes y deportistas favoritos. En la edición de este miércoles 7 de enero, conoce que la Fórmula 1 dio a conocer los números que portarán los pilotos en la temporada 2026.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Pateador mexicano busca llegar a la NFL

El pateador mexicano Jesús Gómez, figura de la Universidad Estatal de Arizona, ha decidido dar el siguiente paso en su carrera al declararse elegible para el Draft de la NFL. Tras destacar en el futbol americano colegial, Gómez busca cumplir el sueño de representar a México en la máxima liga.

Cubs buscan firmar a Cabrera

Durante este receso de temporada, los Chicago Cubs están enfocados en fortalecer su rotación de lanzadores. El equipo tiene la mira puesta en Edward Cabrera, quien actualmente juega para los Miami Marlins. Las negociaciones buscan cerrar un trato que lleve al pitcher a la ciudad de Chicago.

Formula 1 presenta números de los pilotos

Lando Norris, el actual campeón de la Fórmula 1, lucirá el número 1 en su monoplaza esta temporada, como marca la tradición. Por su parte, tras revelarse la lista oficial de pilotos, se confirmó que el mexicano Sergio 'Checo' Pérez volverá a utilizar su emblemático número 11 que tenía en Red Bull.

Fuente: Tribuna del Yaqui