Ignacio Rivero rompe el silencio tras la sorpresiva salida del Cruz Azul: "Es una sensación rara"

Ciudad de México.- Como una "sensación extraña", definió Ignacio Rivero su sorpresiva salida del Cruz Azul, misma que fue oficializada durante las primeras horas del martes, 6 de enero, por la escuadra cementera. Aún así, el uruguayo descartó que se haya quedado con un resentimiento contra la directiva de 'La Máquina' y destacó que se enfocara en vivir su segunda etapa con los Xolos de Tijuana.

El Cruz Azul hizo oficial la salida de 'Nacho' y con ella, se cerró la etapa del equipo que logró quedar campeón en el 2021 y con ello, romper la racha de más de dos décadas sin poder conseguir un título de la Liga MX. Tras cinco años y medio con el cuadro celeste, Rivero dejó buenas estadísticas, además de haber sido pieza clave para que se consiguieran los dos títulos del Campeón de Campeones y ganar la Concacaf Liga de Campeones 2025.

#Deportes | Cruz Azul pierde a su capitán de cara al Clausura 2026; Nacho Rivero jugará para Xolos de Tijuana ?https://t.co/HeQPNB67rB — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 6, 2026

Rivero rompe el silencio por su polémica salida

El mediocampista fue abordado por la prensa deportiva en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para conocer su opinión tras su salida del Cruz Azul, misma que fue 'por la puerta de atrás'. "Sensaciones extrañas, claro, por cómo se dio todo, pero nada, pasar de página; me entregué en cuerpo y alma a lo que es el club".

Agradecerle a todo el personal del club que estuvo trabajando conmigo en tantos años, los años que pasaron, compañeros, hemos ganado muchas, muchas cosas, de las otras también, pero bueno, de todo se aprende, pero bueno, como te dije recién, cerrar la etapa feliz y eternamente agradecido con lo que es Cruz Azul".

Así mismo, fue cuestionado sobre los supuestos problemas que tuvo con Nicolás Lacarmón, entrenador del Cruz Azul, tema en el cual no quiso profundizar, pues afirmó que ese tipo de detalles se quedan adentro del club. También, envió un mensaje a la afición cementera, agradeciendo todo el apoyo que recibió en su etapa con 'La Máquina' y aseguró que siempre tuvo la mejor disposición para con el club.

Ignacio Rivero ya se encuentra en Tijuana, Baja California, y en las próximas horas se integrará a la pretemporada de Xolos, equipo con el cual vivirá su segunda etapa al haber sido confirmado como refuerzo por Santiago Abreu de cara al Clausura 2026.

#Deportes | Ignacio Rivero es confirmado como refuerzo para Xolos de Tijuana en el Clausura 2026 uD83DuDC64uD83DuDE4C?https://t.co/ufll3rOUj7 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 7, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui