Las superestrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre harán vibrar al público de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La empresa conocida como la seria y estable, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), regresa a tierras cajemenses con un cartel de lujo. La cita será el próximo 24 de enero en el Gimnasio Municipal Manuel Lira García, de Ciudad Obregón.

Cartel repleto de estrellas

La velada estará encabezada por uno de los mejores luchadores de los últimos años, 'El Príncipe de Plata y Oro', Místico, quien se encargará de hacer vibrar al público sonorense con su llave insignia, la 'Mística'. Mientras que el toque rudo estará a cargo del 'Luchador de Otro Nivel', Último Guerrero, mismo que ha destacado por ser una de las leyendas del CMLL.

Por otra parte, el más reciente ganador del importante torneo 'Leyenda de Plata', Neón, también subirá al ring el 24 de enero. A su vez, El Elemental regresará a la tierra que lo hizo grande: Ciudad Obregón, pero ahora llega como una de las cartas fuertes que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre. El legado de los Villanos se hará presente esa noche, cuando el heredero de la dinastía Villano III Jr. muestre su talento.

Uno de los exóticos del momento, Dulce Gardenia, también se presentará ese día. Mientras que una de las luchas más esperadas de la noche será cuando la sensación de las microestrellas, Kemonito, haga equipo con Tengu para medirse a Kemalito y Chamuel en una combinación que pinta para dejar grandes emociones.

Cabe destacar que los boletos ya se encuentran disponibles a la venta a través del portal de xticket.mx. Mientras que físicamente el punto de venta es en el Hotel Wyndham, ubicado sobre la Avenida Miguel Alemán y calle Allende, en Ciudad Obregón, Sonora.

Cartel de lujo para el aficionado de Cajeme

Las puertas del Gimnasio Municipal Manuel Lira García están presupuestadas para abrirse en punto de las 19:30 horas (tiempo de Sonora) y se trata de un evento familiar. El precio de los boletos va desde los 330 (el más económico) y mil 100 pesos (el más caro), que incluye convivencia con las superestrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Fuente: Tribuna del Yaqui