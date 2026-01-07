Luis Carlos Rivera es el Manager del Año de la Liga Mexicana del Pacífico

Guadalajara, Jalisco.- Un día después de ser eliminados de manera sorpresiva por los Algodoneros de Guasave de los playoffs de la campaña 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) el pasado martes, los Jaguares de Nayarit tuvieron un poco de consuelo tras recibir una buena noticia.

Este miércoles, la Liga del Pacífico anunció que el timonel de los debutantes en esta temporada, Luis Carlos Rivera, fue reconocido como el Manager del Año por parte de la prensa especializada que cubre las incidencias del circuito invernal mexicano.

¡Estratega ganador!uD83CuDF96?uD83DuDD25



El timonel de los @JaguaresdeNayof logró 40 victorias, liderando el standing general y el de puntosuD83EuDEF3uD83CuDFFC??



Consolidándose como el estratega más destacado de la temporada regularuD83DuDC4FuD83CuDFFC



El manager del año es presentado por @arcogasolina ??#LigaARCO? pic.twitter.com/byjYZty96R — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) January 7, 2026

Esto después de que Rivera, como el primer manager en la historia de la franquicia nayarita, llevara a su equipo a ganar un total de 40 juegos y perder únicamente 28, para que con un porcentaje de .588 finalizara como el mejor equipo del standing general, además de ser el número uno también en la clasificación de puntos con 16.0.

De esta manera, el nacido en Chihuahua, Chihuahua, el 21 de junio de 1978 se lleva el Trofeo 'Benjamín 'Cananea' Reyes' al Manager del Año por primera vez en su trayectoria como dirigente en la LAMP, aunque desafortunadamente para él, no pudo coronar la gran campaña con el título para los nayaritas.

Primero que nada, agradezco a Dios, porque es quien hace posible esto", fueron las primera palabras de Rivera tras recibir la noticia de su nombramiento, "a mis padres que fueron quienes me dieron la vida y siempre han estado conmigo, desde mis inicios en el beisbol; a mi esposa y mis hijos que también siempre están conmigo, que viven y sufren todo conmigo".

Antes de Jaguares, Luis Carlos Rivera ya había dirigido anteriormente a Yaquis de Obregón, Venados de Mazatlán y Águilas de Mexicali, llegando a una Serie Final, en la Temporada 2023-2024 con los mazatlecos, cayendo ante Naranjeros de Hermosillo.

Luis Carlos ganó la votación del comité elector de medios especializados con el 62 por ciento de los votos, seguido del timonel de los Yaquis de Obregón, Gabe Álvarez, con 18 por ciento, y complementaron el podio Juan Gabriel Castro de Naranjeros de Hermosillo y Benjamín Gil de Charros de Jalisco, con 10 por ciento cada uno.

Rivera realizó un gran trabajo al frente de los Jaguares

Fuente: Tribuna del Yaqui