A mitad de temporada, las sorpresas sacuden a la NBA y Boston encabeza la lista

Boston, Estados Unidos.- Casi un año atrás, por esta fechas, los Boston Celtics tenían una alineación titular compuesta por Jaylen Brown, Jayson Tatum, Kristaps Porzingis, Al Horford y Jrue Holiday y se encontraban en el segundo puesto de la Conferencia Este.

En el presente, Brown sigue siendo titular en Boston, pero todos los demás nombres de esa primera unidad han cambiado desde entonces. Tatum no ha jugado esta temporada por una lesión en el tendón de Aquiles, Porzingis fue canjeado a Atlanta, Horford está con Golden State y Holiday en Portland. Y los Celtics están en segundo lugar en la Conferencia Este.

Boston sigue con buen paso en la campaña

Con la temporada regular de la NBA a punto de llegar a su mitad, y algunos equipos que empezarán a alcanzar la marca de 41 partidos, la mitad de los 82 este fin de semana, han surgido historias sorpresa, algunas buenas, otras malas. Los Celtics seguramente están en el lado bueno de esa lista.

Esto después de que hace unos meses las expectativas no lucían nada halagüeñas para Boston: Tatum estaba lidiando con la rotura del tendón de Aquiles, Porzingis y Holiday fueron traspasados y Horford decidió unirse a los Warriors. Muchas de las decisiones que tomaron los Celtics fueron para librarse de una posible factura del impuesto de lujo. Pero mientras la percepción de que Boston entraba en un año de reconstrucción, reinicio o recarga, los Celtics insistían en que esa no era la realidad. Y con récord de 23-12, parece que tenían razón.

Mazzulla está feliz con el desempeño de su equipo

"Los chicos entienden lo que se supone que deben hacer, y eso es de arriba a abajo", dijo el entrenador de los Celtics, Joe Mazzulla. "Creo que cuando tienes eso, simplemente tienes un mejor nivel de conectividad y entonces puedes hacer tu trabajo y ejecutar lo que hay que hacer... Tener un conocimiento de quiénes somos como equipo, entender cuál es el plan de juego, ejecutar eso sin importar con quién estés en la duela y asegurarnos de jugar con fuerza".

Los Pistons son otra de las grandes sorpresas

Sin embargo, Boston está lejos de ser la única historia que podría sorprender a algunos esta temporada. Detroit, con un récord de 27-9 y liderando el Este, ha tenido el segundo mejor inicio de 36 partidos en su historia, solo superado por un balance de 31-5 en 2005-06. (Los Pistons también tuvieron un récord de 27-9 en la temporada 2007-08.)

Si bien los Pistons y los Celtics serían buenas sorpresas, también lo es Phoenix, un equipo que está claramente en la lucha en la Conferencia Oeste a pesar de que muchos pensaban que la pérdida de Kevin Durant a Houston condenaría a los Suns.

Por el lado contrario, Milwaukee, con un récord de 16-20 ocasionado principalmente por lesiones, no es una buena sorpresa. Tampoco lo es el inicio lento de Los Angeles Clippers, que empiezan a recuperar terreno, pero aún están lejos de parecer aspirantes. Y Atlanta, un equipo de los Hawks que se suponía debía estar en la lucha por la supremacía del Este, ahora podría estar a punto de traspasar al base Trae Young.

Y cuando se acerca el descanso de esta temporada, hay mucho que a algunos equipos les guste, y a otros no les guste. La buena noticia para aquellos equipos que no les gusta donde están ahora es esta: aún queda mucho camino por recorrer. En la NBA, poco se decide hasta la segunda mitad, de todos modos.

Suns también ha realizado un buen trabajo

Fuente: Tribuna del Yaqui