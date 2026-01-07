MLB: Los Cubs adquieren a Edward Cabrera en un costoso canje con Marlins

Chicago, Estados Unidos.- En uno de sus primeros movimientos en la temporada baja de MLB, los Chicago Cubs se desprendieron de varios jugadores para hacerse con los servicios del lanzador derecho Edward Cabrera este miércoles, tras adquirirlo en un traspaso con los Miami Marlins.

En el intercambio, Chicago envió al jardinero Owen Caissie y a los prospectos del cuadro interior Cristian Hernández y Edgardo De León a Miami por Cabrera, quien terminó con récord de 8-7 y una efectividad de 3.53 en un récord personal de 26 aperturas y 137 y dos tercios de entradas lanzadas el año pasado. Cabrera es elegible para arbitraje y no podrá convertirse en agente libre hasta después de la temporada 2028.

Con los Marlines, Caissie, de 23 años, podría competir por un puesto de abridor tras debutar en las Grandes Ligas en agosto. Caissie, elegido en la segunda ronda del draft amateur de 2020, bateó .192 en 12 partidos con los Cubs, pero bateó .286 con 22 jonrones y 55 carreras impulsadas con Triple-A Iowa la temporada pasada.

Hernández, de 22 años, bateó para .252 con siete jonrones y 53 carreras impulsadas para High A South Bend el año pasado. De Leon, de 18 años, jugó para el equipo de los Cubs en la Arizona Complex League en 2025, bateando .276 con cinco jonrones y 15 carreras impulsadas en 43 partidos.

La campaña anterior, los Cubs finalizaron en el segundo puesto de la División Central de la Liga Nacional con un récord de 92-70. Llegaron a los playoffs por primera vez desde 2020 antes de ser eliminados por Milwaukee en una serie divisional de cinco partidos.

El diestro probará suerte con los Cubs

En Miami, Cabrera, que cumplirá 28 años en abril, se une a una rotación profunda que también incluye a Matthew Boyd, Shota Imanaga, Cade Horton y Jameson Taillon. Colin Rea y el mexicano Javier Assad son dos opciones más como titulares, y Justin Steele regresa de una operación en el codo izquierdo el 18 de abril.

Fuente: Tribuna del Yaqui