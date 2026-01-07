No solo es Alan Mozo; mediocampista de Chivas del Guadalajara pudiera jugar con el Pachuca

Ciudad de México.- Con solo un par de días para que el Clausura 2026 inicie, los diferentes clubes siguen moviendo sus piezas y uno de los equipos más activos han sido las Chivas del Guadalajara. El 'Rebaño' ha tenido varias incorporaciones en el mercado invernal y, por consecuencia, ha tenido varias bajas de consideración, como la partida de Alan Mozo al Pachuca, y en las próximas horas se pudiera concretar la partida de Erick Gutiérrez a los mismos 'Tuzos'.

El sinaloense de 30 años se desempeña como mediocampista con el Guadalajara, equipo al que llegó luego de un paso de más de cinco años por el futbol de Europa. Erick fue formado en las inferiores del Pachuca, equipo con el cual tuvo su debut en el 2014 para luego ser fichado por el PSV en el 2018. En total, con el equipo neerlandés, participó en 141 encuentros y se alzó con el título de Copa y Supercopa de los Países Bajos.

Tras su exitoso paso con el PSV, fue fichado por las Chivas, concretando su regreso a la Liga MX en el 2023 dentro de una operación que costó alrededor de 5.5 millones de dólares. Gutiérrez ha perdido protagonismo con el pasar de los torneos, ya que cada vez tiene menos actividad en el equipo dirigido por Gabriel Milito.

En el Apertura 2025, Erick comenzó en el cuadro titular y portando el gafete de capitán, aunque en las últimas jornadas, terminó cayendo a la banca e inclusive, se perdió varias convocatorias. En total, tuvo participación en 12 compromisos en los que pudo acumular solo 655 minutos en cancha sin anotaciones y un par de asistencias.

uD83DuDEA8uD83DuDC10 Érick Gutiérrez está cerca de salir de Chivas para llegar a Pachuca



->Se negocia el préstamo por 1 año con obligación de compra, aún sin acuerdo total

->San Diego también quiere a Guti para juntarlo con Chucky

->Definición en próx. días



DETALLES.https://t.co/yQhTHnvIkp — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) January 7, 2026

Gutiérrez no entra en planes de Chivas

De acuerdo con lo reportado por Erick López de TUDN, el mediocampista no está considerado en la planeación del Clausura 2026 por Gabriel Milito, por lo que se estaría buscando su salida en los próximos días. "Una opción para el futuro de Erick Gutiérrez podría ser regresar a Pachuca, la que fuera su casa y el equipo que le permitiera debutar en la máxima categoría".

Pese a ello, el periodista afirmó que no ha habido una oferta formal por el mediocampista, ya que el Pachuca se mantiene en expectativa ante la inminente salida de Héctor Herrera de los Diablos del Toluca. "Es una opción viable porque a él le agrada regresar al equipo donde debutó, pero ellos también analizan otras opciones como el posible regreso de Héctor Herrera".

Fuente: Tribuna del Yaqui