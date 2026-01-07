Raúl Jiménez anota golazo y comanda la victoria del Fulham ante el Chelsea

Londres, Inglaterra.- Raúl Jiménez comenzó el año encendido; el primero de enero firmó una gran asistencia ante el Liverpool, mientras que este 7 de enero se apuntó su primer gol del 2026, para así comandar la victoria 2-1 del Fulham en casa frente al Chelsea.

La puerta a la victoria

Después de un primer tiempo donde los azules complicaron el partido, al contar con un jugador menos desde los primeros 22 minutos, los locales tomaron confianza y empezaron a dominar el encuentro. Fue hasta la segunda mitad cuando el partido se encontraba 0-0, pero ya con su equipo con insistencia en ataque, donde el mexicano apareció y logró adelantar a su equipo.

Raúl Jiménez, el futbolista mexicano en mejor forma a 5 meses del Mundial.

pic.twitter.com/ydgfTcQFq9 — Ciro Procuna (@cprocuna) January 7, 2026

Al minuto 55, tras un centro desde la banda derecha de Sander Berge, fue el seleccionado nacional Raúl Jiménez el que ganó el salto dentro del área y con un cabezazo a primer poste venció a Robert Sánchez, para así poner el 1-0 en la pizarra que le daba la ventaja al Fulham. El Chelsea reaccionó e igualó las acciones al 71 con tanto de Liam Delap, pero Raúl y sus compañeros recuperarían la ventaja y sellarían la victoria con un tanto de Harry Wilson al 81.

On fire

Dicha anotación significó la número 64 en la Premier League para el 'Lobo de Tepeji' entre Fulham y Wolverhampton. Asimismo, confirmó la gran actualidad que vive dentro del club londinense, pues en los últimos juegos ha sido clave para que el Fulham consiga puntos importantes.

uD83CuDFF4uDB40uDC67uDB40uDC62uDB40uDC65uDB40uDC6EuDB40uDC67uDB40uDC7F ??uD83DuDD1D10 | Máximos goleadores

latinoamericanos históricos en Premier League:



Sergio AguerouD83CuDDE6uD83CuDDF7184??

Carlos TévezuD83CuDDE6uD83CuDDF784??

Roberto FirminouD83CuDDE7uD83CuDDF782??

Gabriel Jesus uD83CuDDE7uD83CuDDF777??

Richarlison uD83CuDDE7uD83CuDDF771??

Luis SuárezuD83CuDDFAuD83CuDDFE69??

Raúl Jiménez uD83CuDDF2uD83CuDDFD64??uD83DuDD3A

Alexis Sánchez uD83CuDDE8uD83CuDDF163??

Diego Costa uD83CuDDE7uD83CuDDF753??

Chicharito uD83CuDDF2uD83CuDDFD53?? pic.twitter.com/HNrePTZzsE — Xavier Sol la Lande (@XaviSol_) January 7, 2026

De los últimos cinco encuentros, el delantero tricolor ha anotado tres goles. De esos, los primeros dos fueron para darle la ventaja a su equipo ante Nottingham Forest y West Ham, encuentro que ganaron por la mínima gracias a sus anotaciones. Por otra parte, Jiménez se enracha a meses de la Copa del Mundo. El atacante suma seis anotaciones, además de tres asistencias, en la temporada con el Fulham.

Fuente: Tribuna del Yaqui