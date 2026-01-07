Raúl Jiménez anota golazo y comanda la victoria del Fulham ante el Chelsea

Londres, Inglaterra.- Raúl Jiménez comenzó el año encendido; el primero de enero firmó una gran asistencia ante el Liverpool, mientras que este 7 de enero se apuntó su primer gol del 2026, para así comandar la victoria 2-1 del Fulham en casa frente al Chelsea.
La puerta a la victoria
Después de un primer tiempo donde los azules complicaron el partido, al contar con un jugador menos desde los primeros 22 minutos, los locales tomaron confianza y empezaron a dominar el encuentro. Fue hasta la segunda mitad cuando el partido se encontraba 0-0, pero ya con su equipo con insistencia en ataque, donde el mexicano apareció y logró adelantar a su equipo.
Al minuto 55, tras un centro desde la banda derecha de Sander Berge, fue el seleccionado nacional Raúl Jiménez el que ganó el salto dentro del área y con un cabezazo a primer poste venció a Robert Sánchez, para así poner el 1-0 en la pizarra que le daba la ventaja al Fulham. El Chelsea reaccionó e igualó las acciones al 71 con tanto de Liam Delap, pero Raúl y sus compañeros recuperarían la ventaja y sellarían la victoria con un tanto de Harry Wilson al 81.
On fire
Dicha anotación significó la número 64 en la Premier League para el 'Lobo de Tepeji' entre Fulham y Wolverhampton. Asimismo, confirmó la gran actualidad que vive dentro del club londinense, pues en los últimos juegos ha sido clave para que el Fulham consiga puntos importantes.
De los últimos cinco encuentros, el delantero tricolor ha anotado tres goles. De esos, los primeros dos fueron para darle la ventaja a su equipo ante Nottingham Forest y West Ham, encuentro que ganaron por la mínima gracias a sus anotaciones. Por otra parte, Jiménez se enracha a meses de la Copa del Mundo. El atacante suma seis anotaciones, además de tres asistencias, en la temporada con el Fulham.
Fuente: Tribuna del Yaqui