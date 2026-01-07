Real Madrid vs Atlético de Madrid; dónde ver EN VIVO las semifinales de la Supercopa de España en México

Ciudad de México.- El Real Madrid buscará concretar su regreso al buen ritmo, luego de haber finalizado el 2025 en medio de una crisis deportiva; el conjunto merengue se medirá contra el Atlético de Madrid en las semifinales de la Supercopa de España 2026. El que resulte ganador de esta llave se enfrentará al Barcelona, quien ya ganó su duelo, para pelear un nuevo trofeo en sus extensas vitrinas.

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, estuvo en riesgo de ser despedido por parte del conjunto madrileño luego de que un mal momento deportivo se extendiera tanto que se llegó a perder terreno en las competencias en las cuales han tenido actividad. Aunado a eso, las lesiones inundaron Valdebebas, hecho por el cual se ha tenido que usar a jóvenes canteranos de las filiales blancas como reemplazo de última hora.

Muestra clara de las recientes ausencias que aquejan al cuadro 'Merengue' es que Kylian Mbappé no estará disponible para este duelo; el delantero francés sufrió un esguince de rodilla, por lo que no ha visto actividad oficial este 2026 y ha trabajado apartado del grupo. Aún así, dentro del Real Madrid mantienen el optimismo y se planea que, en caso de conseguir la clasificación a la final, el ariete titular pueda tener minutos en cancha.

Por su parte, el Atlético de Madrid no vive su mejor actualidad, ya que de momento perdieron la tercera posición en LaLiga ante un Villarreal que ha sorprendido a propios y extraños. Aun así, los 'Colchoneros' llegan con altas expectativas, respaldados por el resultado del último cruce contra el Real Madrid, del cual salieron bien librados al llevarse la victoria con un marcador holgado de cinco anotaciones por dos.

Horario del Real Madrid vs Atlético de Madrid

Estadio: King Abdullah Sports City, Yeda, Arabia Saudita

Fecha: Jueves, 8 de enero

Horario: 13:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports/Sky+

El equipo que resulte ganador se disputará la Supercopa de España ante el Barcelona, equipo que consiguió la clasificación luego de vencer con superioridad al Athletic Club. Raphinha elegido como el jugador más valioso de la jornada, luego de ser responsable de dos de las cinco anotaciones del Barça, además de poner un par de asistencias para concretar el importante triunfo.

