Redick destaca la "grandeza" de LeBron James con los Lakers durante esta temporada

Los Ángeles, Estados Unidos.- Después de anotar 30 puntos en 33 minutos para ayudar a los Los Angeles Lakers a vencer a los Pelicans el martes por la noche, LeBron James se dirigía a la banca a descansar cuando surgió el tema de su disponibilidad para jugar la noche siguiente en San Antonio.

Su respuesta fue clara: "Cada dos partidos seguidos, por el resto de la temporada, está por determinar", dijo James, con una sonrisa en el rostro. "Tengo 41 años. Tengo la mayor cantidad de minutos en la historia de la NBA", continuó con la experiencia de sus ya 23 años en la liga.

LeBron lució dominante desde los primeros 30 segundos hasta los últimos minutos de una victoria por 111-103 en el Big Easy, descansando apenas 19 segundos y anotando triples profundos para iniciar un decisivo parcial de 18-4 al inicio del último cuarto. Era la segunda vez en tres partidos que James anotaba al menos 30 puntos, tras haber anotado 31 en una victoria sobre Memphis el viernes.

LeBron estuvo imparable ante los Pelicans

JJ Redick, entrenador de los Lakers, dijo que no esperará necesariamente ese tipo de producción de James de forma habitual, pero tampoco quiere poner límites a la prolífica superestrella, máximo anotador histórico de la NBA y el primero en alcanzar los 40,000 puntos en temporada regular (42,575 y contando).

"Conozco a LeBron. Sé cuánto pone en esto. Es simplemente reconocer, partido a partido, lo que tiene", dijo Redick, comparando a James con el lanzador Greg Maddux, miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas, durante los últimos años de su carrera.

"Cada noche no tiene su mejor nivel, pero tiene suficiente para ganar", dijo Redick. "Soy su receptor y tengo que averiguarlo. ¿Cuál es la mejor manera de aprovecharlo? Basado en el oponente, en la cobertura, en cómo se mueve", continuó. "Es realmente ese diálogo continuo con él".

Y Redick seguirá intentando sacar lo mejor de él dentro de la duela, sin llegar a agotarle. "Para mí, lo que hace a los 41, lo que hizo el año pasado a los 40, es grandeza", dijo Redick, sin ocultar su admiración. "Es solo una forma diferente de grandeza".

Fuente: Tribuna del Yaqui