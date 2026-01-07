Santos Laguna anuncia refuerzo para el Clausura 2026; juvenil regresa al equipo tras dos años en España

Ciudad de México.- El Santos Laguna realizó la presentación oficial de los elementos que serán sus refuerzos oficiales de cara al Clausura 2026 y, de paso, anunciaron la reincorporación de un elemento juvenil tras dos años de formación en Europa. El conjunto lagunero tendrá de nueva cuenta entre sus filas a Kevin Picón, jugador defensivo que pasó por la academia del Sporting de Gijón en España.

Picón es formado con el Santos Laguna, con quienes está integrado desde julio del 2020, disputando las categorías inferiores de la Liga MX. Su posición natural es la lateral derecha, lugar del que se ha apoderado en la sub-20. En total, Kevin tuvo participación en 32 compromisos, en los cuales llegó a acumular 2 mil 471 minutos disputados en cancha con seis cartones preventivos y una expulsión por doble amarilla.

Tras su firme paso en las inferiores de la Liga MX, el jugador juvenil fue elegido para formar parte del Programa de Desarrollo de Futbolistas Profesionales, el cual es organizado e impartido por el Sporting de Gijón. Es por eso que desde el 2023 estuvo cedido al club asturiano para formar parte de dicho espacio, con el cual se impulsa a los talentos emergentes en un entorno que se caracteriza por la competencia de alto rendimiento.

Su regreso fue anunciado mediante las redes sociales del equipo, en el cual destacaron que Kevin se convirtió en el primer canterano del Santos Laguna en completar con éxito esta formación. "Con ello, se convirtió en el primer jugador formado en Santos que completa este ciclo: desarrollarse en la institución, continuar su preparación en el Programa del Sporting de Gijón y regresar a La Laguna con experiencia internacional".

Así mismo, se destacó que en el periodo de tiempo que pasó en tierras ibéricas, Kevin se enfrentó a un proceso de adaptación a un deporte mucho más exigente y con estilos de juego cambiantes Por último, se añadió que Picón se incorporará de manera directa al primer equipo, por lo que su debut profesional pudiera llegar en los próximos días.

El Santos Laguna finalizará su pretemporada por la tarde del jueves, 8 de enero, para darle paso a su debut en el Clausura 2026, mismo que será ante el Necaxa el próximo sábado, 10 de enero, a las 19:00 horas (horario CDMX).

