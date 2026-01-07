Xolos de Tijuana suma elementos para el Clausura 2026; goleador venezolano deja la MLS por la Liga MX

Ciudad de México.- Los Xolos de Tijuana aprovecharán cada minuto antes de que llegue el inicio del Clausura 2026 para continuar reforzando su plantilla y poder competir para ingresar a la Liguilla. Por ello, el cuadro fronterizo oficializó la firma de Josef Martínez, delantero venezolano que cuenta con una vasta experiencia en el futbol de Europa, además de un exitoso paso dentro de varios clubes de la MLS.

El ariete caribeño comenzó su carrera en el Caracas FC, con quienes se consolidó como un delantero letal, por lo que en pocos meses fue firmado por el Young Boys, con quienes jugó en el 2012 para luego ser enviado al FC Thun en la misma Super Liga Suiza. Luego de un efímero paso por el Torino, fue firmado por el Atlanta United de la MLS para la temporada 2018, campaña en la que se coronó como el máximo goleador del circuito.

Así mismo, consiguió el premio al MVP y fue pieza fundamental para que el Atlanta lograra el título de liga ante los Portland Timbers y luego lograran quedarse con el cetro del Campeón de la Copa US y el Campeones Cup subsecuente. Tras su exitosa estadía con el equipo de las '5 stripes', fue firmado por el Inter de Miami, donde fue uno de los artífices para que 'Las Garzas' se coronaran en la Leagues Cup 2023.

Josef Martínez es Xoloitzcuintle ??uD83DuDDA4



Martínez portará los colores rojinegros en el Clausura 2026. ¡Bienvenido a Tijuana, Josef!#LocosXTijuas uD83DuDC15 pic.twitter.com/YCtAS03bLV — Xolos (@Xolos) January 7, 2026

Luego de eso, fue enviado al CF Montréal y luego jugó para los San José Earthquakes, equipo con el cual solo estuvo durante un año, pero le bastó para anotar 14 goles con tres asistencias en 31 compromisos en las diferentes competencias. Apenas el 1 de enero del 2026 se anunció que había sido enviado a la agencia libre, hecho que fue aprovechado por el cuadro de Tijuana para concretar su firma.

"Martínez posee un olfato goleador, experiencia internacional y es un hombre de área", se lee como uno de los puntos a destacar en el extenso comunicado que emitieron los Xolos tras su arribo. Se prevé que pueda ver actividad desde la misma jornada 1 del Clausura 2026 contra las Águilas del América.

El Club Tijuana hace oficial el fichaje del delantero Josef Martínez. ¡Bienvenido a tu nueva casa, Josef! ??uD83DuDDA4#LocosXTijuas uD83DuDC15 | https://t.co/TpeaGk5p1D pic.twitter.com/BWvdWS48ZW — Xolos (@Xolos) January 7, 2026

Esta nueva incorporación para el conjunto canino se convirtió en la segunda en menos de 24 horas, luego de que se oficializara el arribo de Ignacio Rivero, quien fue dado de baja del Cruz Azul durante las primeras horas del martes, 6 de enero.

#Deportes | Ignacio Rivero es confirmado como refuerzo para Xolos de Tijuana en el Clausura 2026 uD83DuDC64uD83DuDE4C?https://t.co/ufll3rOUj7 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 7, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui