Yaquis de Obregón apuestan a la continuidad; Gabe Álvarez volvería para la próxima campaña

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de la abrupta eliminación en la primera ronda de los playoffs de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), a manos de los Águilas de Mexicali, la directiva del Club Yaquis de Obregón salió al paso para aclarar varios puntos; entre ellos, la continuidad del proyecto deportivo en busca del esquivo octavo título.

"La verdad, no tenemos respuestas para las preguntas que todos nos hacemos, a todos nos sorprendió la eliminación del equipo, y solo queda enfocarse en proyectar la siguiente temporada", señaló René Arturo Rodríguez, presidente del club cajemense.

René Arturo Rodríguez, acompañado del cuerpo técnico y jugadores

"Fue una muy buena primera vuelta, terminamos en primer lugar; la segunda, yo la vi buena, dado que jugamos para .500 y esa es una temporada interesante. ¿Qué pasó?, hubo ausencia de ofensiva, muchas bases por bolas, es lo que pudiera decir que vi sobre el terreno de juego".

Yo vi y sentí un equipo comprometido, aunque no le salieron las cosas, siempre estuvo peleando; hubo algunos errores técnicos y humanos, que son parte del beisbol, a todos nos duele el resultado. Un equipo que peleó pero que no pudo hacer la diferencia ofensiva".

Sobre la falta de jugadores estelares que cubrieran alguna posición, como en el caso de la tercera base, René Arturo no dudó al señalar que este jugador "falta, porque hay un extranjero, y hay extranjero porque el que tenemos no viene; pero en el roster de 70 está, me refiero a Luis Urías, que sería moneda de cambio en caso de haber interés por él por parte de algún equipo".

Gabe Álvarez confirmó su interés de regresar

Cuestionado sobre la continuidad del manager Gabe Álvarez al frente del equipo cajemense, Rodríguez Gómez señaló que están en pláticas con el navojoense para que regrese la próxima campaña a hacerse cargo de nueva cuenta del equipo.

"No he platicado con él; me gustaría platicar sobre sus planes, sobre su proyecto del 2026. Lo que sí sé, es que Gabe no descansó, terminó su trabajo con los Detroit Tigers y al otro día ya estaba aquí con nosotros; estamos contentos con su trabajo".

Por su parte, el debutante manejador con Yaquis confirmó su intención de regresar y cumplir con el objetivo que tenía al principio de la campaña: "Sí, si me quieren, me gustaría estar aquí ganando un campeonato el año que viene aquí en Obregón", señaló.

René Arturo Rodríguez reconoció también el apoyo de los aficionados de la Tribu, quienes regresaron esta temporada y siempre estuvieron apoyando a su equipo, en las buenas y en las malas. "Agradecemos profundamente el apoyo que nos brindaron".

Fuente: Tribuna del Yaqui