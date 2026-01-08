¿Adiós al Puebla FC? Cruz Azul usará el Estadio Cuauhtémoc para sus juegos de local en el Clausura 2026

Ciudad de México.- Luego de que la directiva del UNAM rompiera el acuerdo de palabra con el Cruz Azul, se tuvo que buscar una sede emergente para que el cuadro cementero tuviera sus partidos de local en el Clausura 2026. Tras varias horas de incertidumbre, la Liga MX emitió un comunicado en el cual anunciaron que 'La Máquina' compartirá inmueble con el Puebla FC por los siguientes seis meses.

Los informes apuntaron a que los altos mandos dentro de Pumas argumentaron que no podrían arrendar el Ciudad Universitaria por la alta cantidad de compromisos que tenían pactados en el primer semestre del año, entre los que destaca su participación en la Concacaf Champions League. A solo seis días para que el Cruz Azul tuviera su primer compromiso de local, les fue notificada la decisión de la UNAM, con la cual se rompía el acuerdo premeditado entre ambos grupos.

CRUZ AZUL SIN ESTADIO

La UNAM informó a Cruz Azul que ya no le rentará el Estadio para sus juegos de local.

De acuerdo con lo publicado por ESPN, la Liga MX le dio un plazo no mayor de 24 horas a los mandos cementeros para definir su sede en el torneo que comenzará en los próximos días, antes de intervenir. De manera inicial, el Cruz Azul consideró regresar al Estadio Ciudad de los Deportes, pero ante la alta ocupación de dicho inmueble por los eventos deportivos del América, recibieron respuesta negativa.

Tras apresuradas negociaciones con el Grupo Salinas, propietarios del Puebla FC, el Cruz Azul le comunicó a la Liga MX que se usaría el Estadio Cuauhtémoc como punto estratégico por su cercanía a la CDMX. "El Cruz Azul solicitó a la Liga MX el cambio de sede para disputar sus partidos como local al Estadio Cuauhtémoc", se lee al inicio del comunicado.

La publicación en la cuenta oficial en X de la liga sustenta su autorización conforme a lo dictado en el artículo 40 del Reglamento de Competencia, el cual establece una serie de requisitos para este tipo de solicitudes, los cuales fueron debidamente cubiertos por 'La Máquina'.

Con esta decisión por parte de la Liga MX, queda dictado que el Cruz Azul usará la casa de 'La Franja' como sede provisional, la misma que 'estrenará' en la jornada 2 del Clausura 2026 cuando se enfrente al Atlas el próximo miércoles, 14 de enero, a las 17:00 horas (horario CDMX).

