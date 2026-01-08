Águilas del América vs Xolos de Tijuana; horarios y dónde ver EN VIVO el inicio del Clausura 2026

Tijuana, Baja California.- Tras varias semanas sin actividad en el balompié azteca, la Liga MX reanudará las acciones con la primera jornada del Clausura 2026. Las Águilas del América comenzarán el camino hacia un nuevo título y recuperar el foco principal visitando tierras fronterizas para enfrentar a los Xolos de Tijuana, uno de los primeros partidos en el torneo.

El América llega obligado a cosechar victorias para poner fin a la mala racha que presentó en el 2025, luego de haber perdido un par de finales ante los Diablos del Toluca (Clausura 2025 y Campeón de Campeones), además de fracasar en el resto de competencias en las cuales participó. Aunado a eso, el conjunto de Coapa vio mermado su rendimiento a causa de las numerables lesiones, patrón que al parecer prevalecerá, pues no contarán con Henry Martin para las primeras jornadas.

#Deportes | No solo la jornada 1; Henry Martin causará baja del América en varios partidos del Clausura 2026 ?uD83DuDE31https://t.co/BZVjsHpwFH — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 8, 2026

Los dirigidos por André Jardine finalizaron en cuarta posición el Apertura 2025, por lo que les tocó enfrentarse a Rayados del Monterrey en la primera ronda de la Liguilla y, tras ganar el partido de ida, tuvieron una estrepitosa eliminación ante su afición. Un gol de último minuto por parte de Germán Berterame le permitió a 'La Pandilla' el dominar el marcador global y poner fin a la participación del América en dicho certamen.

Por su parte, los Xolos fue uno de los equipos revelación durante el Apertura 2025, ya que consiguió clasificarse a la Liguilla desde la ronda de repechaje y puso en predicamentos a los Tigres de la UANL, a quienes venció en la ida, pero no pudieron aguantar la ventaja en el partido de vuelta. Tijuana fue uno de los equipos más activos en los últimos días en cuanto a fichajes y uno de los más sonados fue el de Ignacio Rivero luego de que este fuera puesto en libertad por el Cruz Azul.

#Deportes | Ignacio Rivero es confirmado como refuerzo para Xolos de Tijuana en el Clausura 2026 uD83DuDC64uD83DuDE4C?https://t.co/ufll3rOUj7 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 7, 2026

Horarios del Águilas del América vs Xolos de Tijuana

Estadio: Estadio Caliente, Tijuana, Baja California

Fecha: Viernes, 8 de enero

Horario: 21:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Fox One

La última ocasión en la que estas dos escuadras se enfrentaron fue en la jornada 2 del Apertura 2025, duelo celebrado en la cancha de la Ciudad de los Deportes. En dicho cruce, el América se alzó con el triunfo luego de un par de anotaciones de Brian Rodríguez y uno más de Rodrigo Aguirre, mientras que Ramiro Árciga descontó por Tijuana.

Fuente: Tribuna del Yaqui