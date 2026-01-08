Allen Córdoba rompe el silencio tras dolorosa eliminación de Yaquis en la LAMP: "El beisbol fue injusto"

Ciudad Obregón, Sonora.- Pese a que Yaquis de Obregón partía como uno de los favoritos para avanzar rondas y pelear por el título de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), fue el primero en quedar fuera de la contienda al ser barrido por los Águilas de Mexicali. Tras la dolorosa eliminación en la primera ronda de playoffs, Allen Córdoba rompió el silencio y habló de cómo se vivió el triste momento dentro del dugout de 'La Tribu'.

Tras una fenomenal primera vuelta, Yaquis logró clasificarse en segundo puesto a la postemporada y, debido al sistema de competencia, se mediría contra Mexicali, quienes consiguieron entrar a la contienda en la antepenúltima posición. Pese a la amplia diferencia en el rol regular, la novena fronteriza se mostró implacable contra Obregón, quienes perdieron cuatro juegos de manera consecutiva y fueron los primeros eliminados.

En una conferencia de prensa ofrecida por la directiva y jugadores del Club Yaquis, Allen Córdoba dejó en claro lo complicado que fue asimilar el haber quedado fuera de la contienda, además de comentar que en ninguno de sus equipos había sido 'barrido'. "Sí, es muy doloroso el ser barrido; nunca me había tocado estar en un equipo y que nos barrieran".

Todavía no entiendo por qué el béisbol fue tan injusto con nosotros, sabiendo que teníamos un tremendo equipo y un tremendo grupo. Salíamos a cada uno de los partidos a darlo todo".

Así mismo, comentó que una de las claves para que se concretaran las cuatro derrotas consecutivas fue el bateo oportuno, pues, aunque admitió que tuvieron buenas piezas de bateo, siempre resultaban dominados por la defensiva de Mexicali. En la entrevista publicada por Junior Villares, periodista y comentarista de 'La Tribu', el panameño comentó que estará disponible para ser tomado como refuerzo por cualquier otro club de la LAMP.

Por último, el patrullero estelar de Obregón aprovechó el espacio para enviar su agradecimiento para todos los seguidores del equipo y aseguró que, en caso de regresar para las siguientes temporadas, se asegurará de dar el 100 por ciento. "Una disculpa por cómo terminó la temporada; sabemos que tenían la ilusión de vernos con ese campeonato. Crean que el siguiente año vendremos más fuertes".

