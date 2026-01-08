Aryna Sabalenka califica el calendario de temporada de la WTA como "una locura"

Brisbane, Australia.- La número uno del tenis femenino en el mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, describió el calendario de tenis como "una locura" y dijo que prefiere arriesgarse a pagar multas para saltarse torneos y evitar lesiones o agotamiento.

Sabalenka volvió a poner en el foco de la discusión lo abarrotado de la temporada profesional y la carga competitiva que enfrentan los mejores tenistas. Sin embargo, y a pesar de todas esas preocupaciones, dijo que está contenta de tener tanta competencia como sea posible antes del Grand Slam inaugural de la temporada en Australia.

Sabalenka says the length of the tennis season is insane & she’s going to skip some events to protect her body, ‘This season we will try to manage it a bit better, even though they’re going to fine me… They just follow their interests, but they're not focusing on protecting all… pic.twitter.com/V4s71wacXv — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 8, 2026

Este jueves, Sabalenka venció a Sorana Cirstea 6-3, 6-3 para avanzar a los cuartos de final de Brisbane International, donde se enfrentará a Madison Keys, quinta cabeza de serie, casi un año después de haber perdido contra ella en la final del Abierto de Australia.

Aryna perdió la final de Australia ante Keys el año pasado

Bueno, la temporada es definitivamente una locura, y eso no es bueno para todos, ya que ves a tantos jugadores lesionándose", dijo Sabalenka. "Lo que hizo Serena, las reglas eran diferentes. Ahora mismo, como la temporada pasada, al final de la temporada, como no jugué suficientes eventos de nivel 500, nos multan con puntos".

Sabalenka dijo que "las reglas son bastante complicadas" con eventos obligatorios, pero que aun así planeaba saltarse algunos eventos "para proteger mi cuerpo. Aunque los resultados fueron muy consistentes, algunos torneos los he estado jugando completamente enferma o agotada por sobrejugar. Así que esta temporada intentaremos gestionarlo un poco mejor".

Sabalenka prefiere descansar para cuidar su cuerpo

Por su parte, Keys, con la pierna izquierda fuertemente vendada, remontó tras un set y un break en contra para vencer a la duodécima cabeza de serie Diana Shnaider 6-7 (5), 7-6 (5), 7-6 (4). "Siempre es bueno empezar el año con un poco de drama", dijo Keys en una entrevista tras tres horas en la pista. "Me alegro de que lo hayamos aclarado antes".

Fuente: Tribuna del Yaqui