Cae uno más: Los Miami Dolphins despiden a Mike McDaniel como su entrenador

Miami, Estados Unidos.- Se acabó la paciencia en Miami y este jueves 8 de enero de 2026 los Dolphins anunciaron el despido de Mike McDaniel como su entrenador, poniendo fin a su mandato de cuatro campañas marcadas por expectativas crecientes y no cumplidas.

McDaniel cayó en desgracia después de una temporada de 7-10 en la que Miami se quedó fuera de los playoffs por segundo año consecutivo, una decisión adelantada por Adam Schefter de ESPN, y que marca el cierre de un ciclo que prometía innovación, velocidad y una nueva identidad ofensiva, pero terminó naufragando entre lesiones, irregularidad y frustración.

The Miami Dolphins have relieved Head Coach Mike McDaniel of his duties. pic.twitter.com/5APbwENBU1 — Miami Dolphins (@MiamiDolphins) January 8, 2026

"Tras una evaluación cuidadosa y extensas discusiones desde que terminó la temporada, he decidido que nuestra organización necesita un cambio integral", declaró el propietario de los Dolphins, Stephen Ross, en un comunicado. "Esta mañana informé a Mike McDaniel de que ha sido relevado de sus funciones como entrenador principal".

Bajo el mando de McDaniel, los Dolphins lograron un récord de 35-33, llegando a los playoffs en sus dos primeras temporadas pero perdiendo en la primera ronda en ambas ocasiones. Miami se perdió la postemporada en 2024 tras ser eliminado por los Jets en el último partido de la temporada regular. Este año, sus esperanzas de postemporada terminaron con una derrota ante Pittsburgh en la semana 15, asegurando que su sequía de 25 años sin victorias en playoffs continuara.

"Cuando acepté este trabajo, tenía la visión de un equipo unido y que jugaba con pasión y energía en el camino hacia ganar campeonatos", dijo McDaniel en un comunicado. "Di todo lo que tenía por ese objetivo. Estoy decepcionado, especialmente para los aficionados, de que no hayamos tenido mejores resultados en el campo".

"Al final, como todos los demás en esta liga, no tienes derecho a este puesto", dijo McDaniel el pasado lunes, un día después de finalizar la campaña regular. "Si no puedo ganar partidos de temporada regular, playoffs y Super Bowls, al final el puesto dejará de ser mío".

McDaniel y Tagovailoa seguirán rumbos distintos

