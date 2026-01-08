Casi cartel completo: Conoce las PELEAS CONFIRMADAS para el regreso de la UFC a México

Ciudad de México.- El mejor octágono del mundo, la UFC, regresa a territorio azteca; será el próximo 28 de febrero de 2026, en la Arena Ciudad de México, donde el ex doble campeón de la compañía, Brandon Moreno, se medirá ante el peligroso kazajo, Asu Almabayev, en el combate estelar.

A tan solo semanas para que Bruce Buffer grite su famosa frase "It's time" en la capital del país, el cartel del evento de Artes Marciales Mixtas (MMA) está a punto de cerrarse; hasta el momento se han confirmado nueve peleas, donde habrá talento nacional, latino e internacional.

Peleas confirmadas

Tal y como se informó desde hace unas semanas en este mismo medio, 'El Bebé Asesino' regresa a la actividad ante su gente, luego de su dolorosa derrota por finalización ante Tatsuro Taira el pasado diciembre. Moreno tiene la oportunidad de darle la vuelta a la página y volver al camino de la victoria en el choque estelar de este 28 de febrero, pero el mexicano no la tendrá nada sencillo, pues se medirá ante uno de los mejores luchadores y especialistas en la pelea de piso de la división, Asu Almabayev, que liga par de victorias consecutivas. El de Tijuana es el actual número cinco del mundo de su categoría, mientras que el kazajo es el séptimo.

Por otra parte, en las últimas horas, diferentes medios han confirmado que la contienda coestelar estaría a cargo de la argentina Ailín Pérez frente a Macy Chiasson. El duelo está programado a tres asaltos y será la primera ocasión que la 'Fiona', la cual es la número ocho de peso gallo, se presente en tierras tricolores.

Esa misma noche, el nacido en Ensenada, Imanol Rodríguez, hará su debut en la UFC y lo hará contra un 'viejo conocido' de la afición mexicana, el peruano Kevín Borjas. Mientras que otro consentido del público, Édgar Chairez, regresa al octágono para chocar ante el brasileño Felipe Bunes.

El pasado miércoles 7 de enero se confirmaron tres peleas más: el zacatecano Cristian Quiñonez intercambiará metralla con el popular guerrero Kris Moutinho. A su vez, el tijuanense Santiago Luna tendrá su segunda presentación en la compañía de Dana White y pondrá en juego su invicto vs. Ángel Pacheco. Otro de los choques confirmados es el debut de la albiceleste Sofía Montenegro frente a Ernesta Kareckaite.

Otro de los conocidos por la afición mexicana, el boliviano José Medina, intentará obtener su primera victoria en la UFC cuando se mida al carioca Ryan Gandra. Mientras que el toque internacional lo pondrá el de Aruba, Damian Pinas, que probará su nivel ante el estadounidense Wes Schultz.

Se espera que en los próximos días se confirmen tres contiendas más. Nombres como los de David 'El Doctor' Martínez, Daniel Zellhuber y Rafael García suenan para formar parte de esta importante velada que se llevará a cabo en la Arena Ciudad de México.

Fuente: Tribuna del Yaqui