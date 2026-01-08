Charros gana y elimina a Naranjeros de Hermosillo: Las luces en el Fernando Valenzuela se apagan

Hermosillo, Sonora.- El Estadio Fernando Valenzuela fue escenario de un duelo de pitcheo en el Juego 6 de la primera ronda de playoffs, donde Naranjeros de Hermosillo cayó 2-1 ante Charros de Jalisco este jueves 8 de enero, resultado que significó la eliminación de la novena sonorense y el pase de los tapatíos a semifinales en la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Ambos abridores protagonizaron un cerrado enfrentamiento sin carreras durante cinco episodios. Fue en el sexto capítulo cuando Jalisco rompió el cero. Michael Wielansky abrió con triple y anotó la carrera de la quiniela con sencillo de Bligh Madris. Omar Cruz salió del juego y Luis Márquez tomó el relevo, pero Madris avanzó con toque de sacrificio de Mateo Gil, llegó a tercera tras un mal revire del propio Márquez y timbró la segunda carrera con elevado de sacrificio de Julián Ornelas al jardín central.

Termina el sexto juego de la serie en el Fernando Valenzuela. | @calientesports pic.twitter.com/ZfITEzlWQc — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) January 9, 2026

Hermosillo tuvo opción de reaccionar en la séptima, cuando César Salazar recibió pelotazo y Edson García negoció pasaporte, pero Jared Wilson dominó a Sergio Burruel con elevado al derecho para apagar la amenaza. En la octava alta, Charros tampoco logró ampliar la ventaja ante Sean Reid-Foley. En el cierre de la misma entrada, Gerardo Reyes fue recibido con cuadrangular solitario de Daniel Johnson por el jardín central, acercando a Naranjeros en la pizarra. Reyes recompuso retirando a Jasson Atondo con elevado, ponchando a Isaac Paredes y dominando a Willie Calhoun.

Para la novena, Matt Foster colgó el cero y evitó daño tras dos bases por bolas. En el cierre, Trevor Clifton bajó la cortina dominando en orden a Andretty Cordero, Harold Ramírez y César Salazar. El triunfo fue para Ronald Medrano y la derrota para Omar Cruz; el salvamento para Clifton. Charros avanzó a semifinales, donde enfrentará a un rival por definir a partir del miércoles 21 de enero.

¡EL CAMPEÓN ESTÁ EN SEMIFINALES DE LA LIGA ARCO MEXICANA DEL PACÍFICO!uD83EuDD20uD83DuDCAAuD83CuDFFCuD83DuDD25

Seguimos adelante, Charromanía, juntos a pasar una nueva etapa, ¡VAAAMOOOOS!uD83DuDE4CuD83CuDFFBuD83DuDE4CuD83CuDFFBuD83DuDE4CuD83CuDFFBuD83DuDE4CuD83CuDFFB pic.twitter.com/x0Y98x6wLE — Charros de JaliscouD83EuDD20 (@charrosbeisbol) January 9, 2026

Con este resultado, Sonora se quedó sin representante para las semifinales de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, pues aunque Yaquis y Naranjeros tuvieron una destacada fase regular, los dos cayeron en los cuartos de final. La Tribu fue barrida por Águilas de Mexicali, mientras que Hermosillo en seis duelos quedó eliminado por los actuales campeones.

Playoffs

Águilas eliminó a Yaquis

Algodoneros eliminó a Jaguares

Charros eliminó a Naranjeros

Tomateros y Águilas tienen igualada la serie y este viernes jugarán el séptimo y decisivo.

Fuente: Tribuna del Yaqui