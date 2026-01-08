Chivas vs Pachuca EN VIVO: Hora y dónde ver el debut del Rebaño Sagrado en el Clausura 2026

Guadalajara, Jalisco.- La jornada 1 del Clausura 2026 arranca con un atractivo partido entre Chivas y CF Pachuca, el cual tendrá como escenario el Estadio Akron. Ante su gente, el Rebaño Sagrado tiene como misión iniciar el campeonato con el pie derecho, mientras que el cuadro hidalguense buscará confirmar su etiqueta como equipo competitivo, incluso en calidad de visitante. Para este torneo, los tapatíos contarán con un ataque renovado.

Guadalajara llega a este nuevo torneo con la presión de mejorar lo hecho en el certamen anterior, en donde quedó eliminado de manera agónica en la fase de Cuartos de Final. Los dirigidos por Gabriel Milito cuentan con jugadores interesantes para este nuevo reto, principalmente en la ofensiva. Con la intención de renovar su plantel y sumar experiencia al ataque, la directiva rojiblanca se hizo de los servicios de Ángel Baltazar Sepúlveda, además contarán con regreso de Ricardo Marín.

Asimismo, en la búsqueda de sumar talento, Chivas fichó al mexicoamericano Brian Gutiérrez, quien proviene del Chicago Fire de la MLS. El futbolista de 22 años llega al Chiverío con un gran cártel y luego de una gran temporada con club estadounidense, en donde disputó 32 partidos, marcó 10 goles y dio cuatro asistencias, estadísticas que le valieron para posicionarse como el tercer máximo anotador de su antiguo equipo.

¡YA PORTA LA PLAYERA DEL EQUIPO DE SUS AMORES! uD83DuDE0D pic.twitter.com/hwYoEwpRNK — CHIVAS (@Chivas) December 13, 2025

Por otro lado, Los Tuzos inician el Clausura 2026 fiel a su estilo, confiando en una base joven combinada con refuerzos puntuales. En este mercado de transferencias, la directiva incorporó elementos para mantener equilibrio en todas sus líneas. El lateral mexicano y exjugador de Chivas, Alan Mozo, arribó a la Bella Airosa y se reencontrará con su exequipo en esta primera fecha. Además concretaron el regreso de Salomón Rondón y el fichaje de Christian Rivera.

Posibles alineaciones Chivas vs. Pachuca

Chivas: Raúl Rangel; Richard Ledezma, Diego Campillo, Luis Romo, Miguel Tapias, Bryan González; Brian Gutiérrez, Omar Govea; Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Armando González.

Pachuca: Carlos Moreno; Alan Mozo, Sergio Barreto, Eduardo Bauermann, Brian García; Elías Montiel, Alan Bautista, Kenedy Oussama Idrissi; Salomón Rondón y Enner Valencia.

uD83EuDD1DuD83CuDFFC | Primer encuentro de preparación rumbo al Clausura 2026 en casa.



Gracias @Atlante, buen partido. uD83DuDC4AuD83CuDFFB pic.twitter.com/eDzmfAsASz — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) December 23, 2025

Cuándo, dónde y a qué hora ver Chivas vs. Pachuca

Día: Sábado 10 de enero de 2026

Hora: 17:07 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Akron

Dónde ver: Amazon Prime Video

Fuente: Tribuna del Yaqui