Es oficial: Lorenzo Faravelli deja al Cruz Azul y jugará para el Necaxa en el Clausura 2026

Ciudad de México.- El Necaxa anunció la incorporación de Lorenzo Faravelli, piedra angular de la reestructuración ofensiva y su mayor apuesta de cara al inicio del Clausura 2026. 'Lolo' ya se encuentra trabajando con el equipo hidrocálido y podría tener su debut en el primer compromiso del certamen ante el Santos Laguna.

El nacido en Rosario, Argentina, llegó a la Liga MX procedente del Independiente del Valle, con quienes se estableció como una de sus figuras y consiguió tres títulos, entre ellos el de la Supercopa de Ecuador y el de la LigaPro Serie A. Con el Cruz Azul, participó en poco menos de 100 compromisos, en los cuales marcó 12 goles con un par de asistencias, además de 16 tarjetas amarillas y una roja directa en 6 mil 308 minutos.

Además de que rescindir de sus servicios representa un duro golpe en el rendimiento del Cruz Azul, la publicación donde se hacía oficial su salida se llenó de comentarios en contra de dicha decisión por parte de la directiva cementera. Los seguidores del cuadro capitalino despidieron al que fue una pieza fundamental dentro del esquema ofensivo y uno de los jugadores más queridos por la afición.

Gracias por cada minuto, por el esfuerzo diario y por defender estos colores con el corazón.



Mucho éxito en este nuevo reto, Lolo.



Te deseamos siempre lo mejor. uD83DuDC99#AzulDePorVida pic.twitter.com/aDy8SdT1e6 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 8, 2026

El volante de 32 años arribó a los 'Rayos' en un intercambio entre las dos escuadras, ya que, mientras el Necaxa recibió al Faravelli, 'La Máquina' se hizo de los servicios de Agustín Palavecino. El cuadro hidrocálido ha tenido numerables incorporaciones en el mercado invernal de fichajes, aunque el arribo de Lorenzo le dará la profundidad y apertura de juego requerida por Martín Varini, quien también se estrenará como estratega del Necaxa.

Así fue su recibimiento

El Necaxa le dio la bienvenida al sudamericano a través de sus redes sociales con un par de publicaciones en las cuales se muestra el momento en el cual el jugador firma su contrato de manera oficial, además de un ingenioso video en el que se comparten sus primeros momentos dentro del club.

¡Que suene esa guitarra, 'Lolo'! uD83CuDFB8



Bienvenido a tu nueva casa y juntos a darlo todo por este escudo... ¡Lorenzo Faravelli ya es Rayo! uD83DuDCAA#FuerzaRayos ? pic.twitter.com/vXeCnvDACb — Club Necaxa (@ClubNecaxa) January 8, 2026

Así mismo, se estableció que Lorenzo Faravelli ya se encuentra entrenando con el equipo, iniciando una nueva etapa en su carrera en la cual intentará llevar al Necaxa a pelear por puestos de acceso a la Liguilla. Los 'Rayos' iniciarán su participación en el Clausura 2026 de visita ante el Santos Laguna este sábado, 10 de enero, a las 19:00 horas (horario CDMX).