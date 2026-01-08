Giannis quiere ser Buck toda su carrera y Cadillac empezará en Fórmula 1 con sanción: Esto y más en Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder ningún detalle de tus deportistas y disciplinas favoritas, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo encontrarás las noticias que están marcando la pauta en la agenda deportiva, para que nunca pierdas de vista lo que está en tendencia. En la edición de este jueves 8 de enero, conoce que Giannis Antetokounmpo busca permanecer toda su carrera con los Milwaukee Bucks.

Dolphins le da las gracias a Mike McDaniel

Tras cuatro años al frente del equipo, los Miami Dolphins decidieron despedir a su entrenador Mike McDaniel. La noticia llega después de una temporada decepcionante en la que solo lograron siete victorias frente a diez derrotas, lo que obligó a la directiva a buscar un nuevo camino.

Iniciará Cadillac su aventura en Fórmula 1 con castigo

La llegada de Cadillac a la Fórmula 1 no será sencilla. En su primera carrera, el equipo tendrá que lidiar con un castigo que arrastra su piloto, Valtteri Bottas, desde la temporada 2024. Pese a la emoción por su entrada a la categoría, este inicio con sanción representa un reto extra.

Giannis quiere ser Buck toda su carrera

Giannis Antetokounmpo tiene claro su futuro en la NBA: quiere quedarse en los Milwaukee Bucks para siempre. El jugador ha expresado que su gran objetivo es ser el referente histórico de la franquicia y desarrollar toda su carrera profesional defendiendo los colores de ese mismo equipo.

