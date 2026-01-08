Hay fecha y rival; este será el partido con el que el América regresará al Estadio Azteca en 2026

Ciudad de México.- Luego de dos años teniendo que disputar sus partidos de locales en diferentes sedes alternas, las Águilas del América tendrían la fecha definida para su regreso al Estadio Azteca. El conjunto 'Azulcrema' aprovechará los días previos para el inicio de la Copa del Mundo 2026 para concretar el ansiado regreso al 'Coloso de Santa Úrsula'.

Cabe recordar que el Estadio Azteca fue cerrado desde mayo del 2024 luego de que se aprobara como sede para la siguiente justa mundialista y, por consiguiente, fuera sometido a un arduo proceso de remodelación, el cual ascenderá en costo a más de 3 mil millones de pesos. Dicho proceso servirá para mejorar la fachada del inmueble y los palcos de prensa, además de la instalación de butacas, instalación de tecnología LED y varias amenidades más.

Este proceso será financiado en gran parte por una entidad bancaria de México por lo que su nombre cambiará a Estadio Banorte a partir de marzo del 2026. La reapertura oficial será el duelo entre la Selección Mexicana contra Portugal, el cual se llevará a cabo el sábado, 28 de marzo.

#Deportes | Entre caos y fallas; se agotan los boletos para ver a CR7 y Portugal contra la Selección Mexicana ?uD83CuDF9F?https://t.co/KxZWDw29Bs — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 12, 2025

De acuerdo con la información obtenida y publicada en el portal Claro Sports, luego del partido del 'Tricolor', el América podrá ocupar dicho inmueble por cierto periodo de tiempo, lo que le permitirá jugar de local en la que ha sido su casa por décadas. El primer partido que jugarían las Águilas en dicho estadio, sería contra el Cruz Azul correspondiente a la jornada 14 del Clausura 2026; cabe mencionar que un duelo entre estas mismas escuadras marcó el cierre del inmueble, siendo la final del Clausura 2024 el último duelo que se disputó.

El América vs Cruz Azul de la Jornada 14 se jugará ya en el @EstadioBanorte uD83CuDFDF?uD83DuDD25uD83DuDEA8



Aquí toda la información: https://t.co/sxd4B8RXiP pic.twitter.com/qI8mCic03L — Alejandro Orvañanos ?uD83CuDFFB (@ale_orvananos) January 8, 2026

Así mismo y de acuerdo al calendario del certamen de la Liga MX, el América tendrá un par de duelos más en el 'Coloso de Santa Úrsula'; se jugaría la jornada 15 ante los Diablos del Toluca y la 17 recibiendo al Atlas. Además, pudieran usarlo para la Liguilla en cuanto a la programación del Mundial 2026 lo permita.

Esto dejaría al América en una posición similar a la de Rayados y Chivas, ya que la FIFA tomará control de sus inmuebles a mediados de mayo, por lo que en caso de que alguna de estas instituciones logre clasificarse a las instancias finales del Clausura 2026, se tendrían que jugar en otro estadio.

#Deportes | ¿Adiós a Monterrey? Rayados tendría que disputar la Liguilla del Clausura 2026 fuera de su estadio ?uD83CuDFDF?https://t.co/LFqrBsJxe7 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui