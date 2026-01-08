Isaac Paredes evita el arbitraje y firma contrato millonario con los Houston Astros

Houston, Texas.- El nombre de Isaac Paredes ya es garantía en el beisbol de las Grandes Ligas, pues este jueves 8 de enero de 2026, según Spotrac, el sonorense habría evitado el arbitraje al firmar una lucrativa cantidad de 10 millones de dólares con los Houston Astros para la temporada 2026.

Con una campaña sobresaliente a la defensiva y ofensiva, el de la 'H' se adueñó por completo de la tercera base en su primera campaña de los de Texas, pero fue en la recta final del torneo, donde una lesión lo alejó del terreno de juego e hizo que la escuadra adquiriera los servicios de Ramón Urías, quien ya fue puesto en libertad, y Carlos Correa, quien todavía sigue en el roster.

Con todo y esa lesión, el hermosillense bateó para .254 con 20 jonrones, 53 carreras producidas y 52 anotadas, además de 96 imparables y un OPS. De 810 en 378 turnos que tuvo con el madero, desempeñándose regularmente como tercero en el orden o primero.

PAREDES EVITA EL ARIBITRAJE



Vía @spotrac #LaCasaDelRey pic.twitter.com/Nn5EnAXH4N — Beisbolpuro (@Beisbolpuro) January 8, 2026

Con este nuevo acuerdo, el mexicano estaría embolsándose más dinero del que ganó la campaña anterior, pues hay que recordar que también en el 2025 evitó el arbitraje de las Grandes Ligas, al estampar su firma por 6.625 millones de dólares con Houston Astros.

Aunque en los últimos días diferentes medios y hasta el propio portal de la MLB dieron a conocer que el conjunto de la Liga Americana tendría dentro de sus planes cambiar a un jugador de cuatro, que podría tratarse de Isaac Paredes, lo cierto es que hasta el momento no hay nada formal.

Actualmente, el sonorense está disputando la primera ronda de playoffs de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) con los Naranjeros de Hermosillo, en una serie que hasta el momento se encuentra 3-2 a favor de los Charros de Jalisco.

Igualmente, el tercera base espera ser llamado por el manager Benjamín Gil para que sea uno de los hombres de confianza que tendrá a la ofensiva la selección mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol, que comenzará el próximo mes de marzo en Estados Unidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui