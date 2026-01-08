La FIFA elige a TikTok como socio para difundir contenido de video en el Mundial

Ginebra, Suiza.- Las plataformas sociales se han convertido en uno de los medios electrónicos favoritos para estar comunicados y, sobre todo, informados de lo que acontece segundo a segundo a lo largo y ancho del planeta en cualquier ámbito. El deporte no está ajeno a ello y sobre todo el futbol.

Es por ello que con uno de sus mayores eventos en puerta, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) dio a conocer el acuerdo al que llegó con TikTok para que sea su principal plataforma para difundir contenido de video en redes sociales en la próxima Copa del Mundo, informó este jueves el organismo rector del balompié.

TikTok, one of the planet’s most influential and dynamic destinations for mobile video content, will become FIFA’s first-ever Preferred Platform. The innovative partnership between FIFA and TikTok is set to bring millions of fans even closer to the action and excitement at the… pic.twitter.com/ntXLIJm7Ba — FIFA Media (@fifamedia) January 8, 2026

El enlace de la plataforma durante la Copa Mundial permitirá a los creadores acceder de forma especial al torneo de 48 naciones que se celebrará conjuntamente en 16 ciudades de Estados Unidos (11), México (3) y en Canadá (2) del 11 de junio al 19 de julio.

La FIFA anunció también que los titulares de los derechos de retransmisión de la Copa del Mundo pueden retransmitir en directo partes de los 104 partidos en un centro dedicado de la app de TikTok, que cuenta con más de 170 millones de usuarios en Estados Unidos.

La FIFA quiere un Mundial que se difunda a todo el planeta

"Además, un amplio grupo de creadores tendrá la oportunidad de usar y co-crear imágenes de archivo de FIFA", afirmó el organismo, que no especificó el valor del acuerdo, ni detalles de ningún proceso de licitación ni de los licitadores rivales. YouTube tenía un acuerdo de patrocinio de bajo nivel que incluía acceso para creadores en el Mundial 2022 en Catar.

La FIFA tampoco especificó qué tipo de contenido en directo podrá emitirse este año, en un torneo donde los derechos exclusivos de los socios comerciales están fuertemente protegidos. La colaboración de TikTok con la MLS y Apple TV llevó a que la plataforma difundiera imágenes de cámaras dedicadas exclusivamente a seguir al futbolista argentino Lionel Messi durante los partidos con el Inter Miami.

uD83DuDEA8 uD835uDDE2uD835uDDD9uD835uDDD9uD835uDDDCuD835uDDD6uD835uDDDCuD835uDDD4uD835uDDDF: FIFA have announced that video clips of World Cup games will be broadcast live on TikTok this summer.



FIFA also say that they will provide access to press conferences and training sessions to a select group of creators for fan content. pic.twitter.com/m33cNU3Q8B — The Touchline | uD835uDC13 (@TouchlineX) January 8, 2026

El centro de la Copa del Mundo dentro de la app de TikTok también ofrecerá a los fans "incentivos para participar" como pegatinas personalizadas, filtros y funciones de gamificación. "TikTok GamePlan convierte el fandom en resultados empresariales medibles para nuestros socios deportivos, con un 42 por ciento más de probabilidades de seguir los partidos en directo tras ver contenido deportivo en TikTok", dijo su responsable global de contenido, James Stafford.

Fuente: Tribuna del Yaqui