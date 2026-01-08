León vs. Cruz Azul EN VIVO: Cuándo, horario y en qué canal VER el comienzo del Clausura 2026

León, Guanajuato.- El Clausura 2026 comienza para Cruz Azul y con ello las exigencias en su camino por conseguir un nuevo título de Liga MX. Para la primera jornada del campeonato, el cuadro celeste visitará el campo del Estadio León (Nou Camp) para enfrentar al Club León en uno de los encuentros más interesantes de este arranque de torneo. Ambos equipos se reforzaron de forma significativa para afrontar este nuevo reto, por lo que se espera un partido electrizante.

La Fiera arranca su participación en casa con la obligación de imponer condiciones, mientras que La Máquina busca comenzar con el pie derecho un semestre que nuevamente viene a ilusionar a su gran afición. El conjunto esmeralda reforzó todas sus líneas y presentará nuevos elementos como Nicolás Vallejo, el portero Jordan García, Sebastián Vegas, Bryan Colula y Díber Cambindo, además concretaron el regreso del mediocampista mexicano José Iván 'Jefecito' Rodríguez.

Por su parte, fiel a la tendencia de los últimos años, Cruz Azul realizó grandes contrataciones y acaba de oficializar al atacante argentino, Agustín Palavecino, quien podría hacer su debut con la playera del conjunto cementero en esta primera fecha. Asimismo, la directiva celeste, encabezada por el uruguayo Iván Alonso, está a la espera de hacer oficial la incorporación del goleador colombiano, Miguel Borja, quien llega en calidad de agente libre desde River Plate.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, Cruz Azul cuenta con un récord perfecto con cinco victorias sobre Los Panzas Verdes, incluido una goleada de 4-1 registrada en el Apertura 2025. Si eres aficionado de algunos de estos equipos y no te quieres perder su debut en el Clausura 2026, a continuación te compartimos toda la información que necesitas saber para ver en vivo esta jornada 1.

Posibles alineaciones León vs Cruz Azul

Club León: Jordan García; Bryan Colula, Stiven Barreiro, Sebastián Vegas, Salvador Reyes; Fernando Beltrán, Gonzalo Nápoli, Jordi Cortizo; José David Ramírez, Ismael Díaz y Diber Cambindo.

Cruz Azul: Andrés Gudiño; Jorge Sánchez, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi; Agustín Palavecino, Charly Rodríguez, Jeremy Márquez; José Paradela y Gabriel Fernández.

- “A ver, tómale una foto a la ilusión” uD83EuDD28



- OK! uD83DuDE09uD83DuDCF8#SerFieraEsUnOrgullo uD83EuDD81 pic.twitter.com/5uH19VuoEF — Club León (@clubleonfc) January 7, 2026

Cuándo, dónde y a qué hora ver León vs Cruz Azul

Día: Sábado 10 de enero de 2026

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio León

Dónde ver: FOX One y Fox Sports

Fuente: Tribuna del Yaqui