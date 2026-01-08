Los Atlanta Hawks sacuden el mercado en la NBA y aceptan traspasar a estelar jugador

Atlanta, Estados Unidos.- Pocas horas antes de la fecha límite de traspasos en la NBA, los Atlanta Hawks sacudieron el mercado al anunciar el canje de su estelar y polémico jugador Trae Young a los Washington Wizards a cambio de un paquete que incluye al veterano CJ McCollum, dijo una persona con conocimiento del movimiento.

Corey Kispert también se dirige de Washington a Atlanta, dijo la persona que habló bajo condición de anonimato porque el traspaso no había recibido la aprobación requerida por la liga. Normalmente, los equipos no pueden discutir traspasos pendientes hasta que la liga los apruebe.

BREAKING: The Atlanta Hawks are trading four-time NBA All-Star Trae Young to the Washington Wizards for CJ McCollum and Corey Kispert, sources tell ESPN. pic.twitter.com/WIf8rhrRFu — Shams Charania (@ShamsCharania) January 8, 2026

Young, el máximo anotador y frecuentemente criticado base de los Hawks, había negociado su salida de Atlanta a lo largo de la última semana, aunque desde el verano el jugador y sus representantes tenían claro que la franquicia empezaba a pensar en un futuro sin él.

"Sé que todos tienen preguntas para mí que ahora mismo no puedo hablar ni responder", dijo el entrenador de los Hawks, Quin Snyder, sin que se lo pidiera, al inicio de su rueda de prensa posterior al partido el miércoles por la noche, tras la victoria de Atlanta sobre el visitante New Orleans.

Young no disputó el último juego de Atlanta

Por su parte, los Wizards mantuvieron a McCollum y Kispert fuera de su derrota en Filadelfia el miércoles por la noche, y Young estuvo en el banquillo con ropa de calle para Atlanta. Salió del banquillo en el último cuarto, luego volvió y se fue de nuevo por última vez con unos 30 segundos restantes, dando palmadas a algunos aficionados mientras se dirigía al vestuario. El periodista de la NBA Marc Stein fue el primero en revelar que las partes estaban cerrando un acuerdo, y ESPN fue el primero en informar que el acuerdo estaba en vigor.

El jugador era uno de los mejores anotadores de los Hawks

Young deja Atlanta como el líder histórico de los Hawks en asistencias (superando a Doc Rivers) y triples (superando a Mookie Blaylock). Es cuarto en la lista de tiros libres de Atlanta y sexto en puntos. También es décimo en puntos, duodécimo en puntos por partido, primero en asistencias y primero en asistencias por partido desde que entró en la NBA como la quinta elección del draft de 2018.

Es uno de los cinco jugadores que han estado entre los diez primeros tanto en puntos como en asistencias desde que entraron en la liga; los otros son Nikola Jokic de Denver, Luka Doncic de Los Angeles Lakers, James Harden de Los Angeles Clippers y Devin Booker de Phoenix.

Fuente: Tribuna del Yaqui