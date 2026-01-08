Naranjeros de Hermosillo vs Charros de Jalisco; dónde ver EN VIVO el juego 6 de los playoffs LAMP

Hermosillo, Sonora.- Sin pensar en el mañana, Naranjeros de Hermosillo regresarán al Estadio Fernando Valenzuela para el sexto duelo de la primera ronda de los playoffs de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), ante los Charros de Jalisco. El conjunto jalisciense ha logrado tres triunfos, por lo que una cuarta victoria los estará clasificando a las semifinales del circuito invernal, donde ya están Águilas de Mexicali y Algodoneros de Guasave.

En el quinto juego de la serie, se tuvo un duelo de alto carreraje, por lo que la decisión se quedó entre los lanzadores relevistas; Miguel Aguilar se llevó el triunfo luego de trabajar solo dos tercios de entrada sin permitir daño, mientras que Trevor Clifton se anotó su segundo salvamento de la postemporada. Por parte de Naranjeros, Alan Rangel fue el pitcher que cargó con la derrota pese a que las dos carreras que permitió fueron sucias.

La escuadra sonorense se pudo adelantar en el marcador en la misma primera entrada luego de que Isaac Paredes conectara un cuadrangular de dos carreras con Jason Atondo en circulación. La respuesta por los locales cayó en el cierre del segundo rollo, luego de que Japhet Amador empatara los cartones con un sencillo a los jardines y Francisco Córdoba le diera la ventaja a Charros con un cuadrangular.

Naranjeros no se quedó atrás y en su siguiente turno al bat le volvieron a dar la vuelta al marcador con dos rayitas impulsadas por Willie Calhoun y una más de Edson García. Bligh Madris volvió a empatar el marcador con un cuadrangular solitario y las de la diferencia definitiva cayeron en los spikes de Mateo Gil, Julián Ornelas y una más del 'Panchón' Córdoba.

Horarios del Naranjeros de Hermosillo vs Charros de Jalisco

Estadio: Estadio Fernando Valenzuela, Hermosillo, Sonora

Fecha: Jueves, 8 de enero

Horario: 20:30 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/TVC Deportes

Omar Cruz tendrá la responsabilidad de otorgarle un triunfo más a los locales y obligar a un séptimo juego en la serie; el zurdo tendrá su segunda aparición en la postemporada, ya que fue el encargado de abrir el segundo juego, mismo del cual cargó con la victoria. Por parte de Charros, se tendrá a Ronald Medrano en el punto más alto del diamante en el Fernando Valenzuela.

Fuente: Tribuna del Yaqui