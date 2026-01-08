Necaxa le 'roba' joven promesa a Chivas del Guadalajara y la anuncia como refuerzo para el Clausura 2026

Ciudad de México.- Con solo un par de días para que comience su participación en el Clausura 2026, el Necaxa anunció el arribo de un nuevo refuerzo, quien estaba considerado como una de las mayores promesas defensivas para las Chivas del Guadalajara. Los 'Rayos' hicieron oficial la incorporación de Francisco Méndez, jugador que se encontraba en las filiales del equipo tapatío.

Méndez se desempeña en mayor parte como defensa central y tiene apenas 20 años de edad; el nacido en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, ha pertenecido a la estructura de Chivas desde su infancia, aunque comenzó a despuntar en la categoría sub-19. En total, en las categorías menores del Guadalajara, disputó 43 compromisos, con más de 3 mil 500 minutos en cancha y 15 cartones preventivos.

A inicios del 2025, se anunció que sería enviado a la Liga de Expansión MX con el CD Tapatío, equipo con el cual se estableció dentro del cuadro titular y fue un referente pese a solo estar un año. En total, Méndez tuvo acción en 32 de las 34 jornadas, en las cuales marcó tres goles.

¡Sabemos que defenderás estos colores con el Rayo en el corazón! uD83DuDCAA

¡Vamos, 'Pájaro'! uD83DuDC26#FuerzaRayos ? pic.twitter.com/iezpIGZqdE — Club Necaxa (@ClubNecaxa) January 8, 2026

La salida del 'Pájaro' de la estructura de Chivas fue una noticia que sorprendió a todos los seguidores del 'Rebaño Sagrado', ya que era uno de los jóvenes que mayor proyección tenían, además de que era posible que, bajo el régimen de Gabriel Milito, pudiera tener su debut en el Clausura 2026. En cambio, el Necaxa oficializó su firma y de inmediato se integrará al primer equipo, por lo que pudiera tener actividad desde la misma jornada 1.

Francisco Méndez: ¡Oficialmente, Rayo! ??



A darlo todo por este escudo, ‘Pájaro’… uD83DuDCAA pic.twitter.com/eRWjDgj9HG — Club Necaxa (@ClubNecaxa) January 8, 2026

Este se convirtió en la segunda firma que el Necaxa concretó de un juvenil de Chivas en el mercado invernal, luego de que se anunciara a Raúl Martínez. El sonorense se desempeña como defensa central y llegó proveniente del CD Tapatío, siendo los únicos mexicanos firmados; el resto de los refuerzos del Necaxa fueron extranjeros, entre los que destacan Julián Carranza, Agustín Almendra y Kevin Gutiérrez.

#Deportes | De la Eredivisie a la Liga MX; Necaxa presenta delantero argentino como refuerzo para el Clausura 2026 ?https://t.co/E5UwiaoCz0 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 4, 2026

El Necaxa comenzará su participación en el Clausura 2026 visitando en el Estadio Corona al Santos Laguna, compromiso que se llevará a cabo el sábado 10 de enero a las 19:00 horas (horario CDMX).

Fuente: Tribuna del Yaqui