No solo la jornada 1; Henry Martin causará baja del América en varios partidos del Clausura 2026

Ciudad de México.- Las Águilas del América tendrán que sortear las primeras jornadas del Clausura 2026 sin su delantero, luego de que se diera a conocer que Henry Martin estará fuera del equipo por un nuevo tema muscular. Tras perderse la mayor parte de compromisos del 2025, la 'Bomba' se perfilaba para regresar al plano titular con el conjunto 'Azulcrema', lo cual se verá imposibilitado desde el inicio.

Cabe recordar que Martin solo tuvo actividad en tres de las 17 jornadas que se disputaron en el Apertura 2025, luego de que sufriera un esguince de rodilla, aunado a una tendinitis y un desgarre de segundo grado. Gracias a los diferentes percances musculares, Henry no pudo hacerse presente en el marcador en el último semestre y en la Liguilla subsecuente, solo vio acción en un partido, acumulando seis minutos en la cancha.

Luego de que estuviera sometido a un proceso de rehabilitación conservador en las últimas semanas, se informó que Martin no formaría parte del equipo que comenzará las actividades del Clausura 2026. Así mismo, se supo que no realizó el viaje a Tijuana donde las Águilas se enfrentarán contra Xolos y se quedó en las instalaciones de Coapa para continuar con su recuperación.

#Deportes | Dura baja para el América; Henry Martin se perderá el inicio del Clausura 2026 por una lesión muscular ?https://t.co/MUzXdDH0JZ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 8, 2026

André Jardine aclara el caso de Henry Martín

De acuerdo con lo comentado por el estratega del América, la 'Bomba' se presentó a los entrenamientos en tiempo y forma y, cuando parecía que había presentado una evolución favorable de su tema muscular, se contagió de una enfermedad viral, por lo que se ausentó durante varios días. "Venía muy bien; desgraciadamente le pegó la influenza, lo retiró, lo hizo perder entrenamientos para reposar, hacer esfuerzos físicos".

El entrenador brasileño informó que cuando Martin regresó a las sesiones con el equipo, sintió que había tenido un retroceso por los días sin actividad; a consecuencia de la misma desesperación de Henry, intentó dar el extra en los entrenamientos, lo que terminó desencadenando su nueva lesión. "Quiso regresar lo más rápido; la última semana hizo un estiramiento de más, sintió un desconforme".

Influenza, molestias, desgarre, Henry Martín ha pasado por todo y André Jardine lo defiende: "Es mala suerte". #LigaMX pic.twitter.com/ayORw1BfXp — PressPort (@PressPortmx) January 8, 2026

Aunque no se reveló el tiempo que le costará regresar a las canchas, se prevé que Henry Martin cause baja del América por lo menos en las tres jornadas iniciales del Clausura 2026. Las Águilas comenzarán el año enfrentando a Tijuana, Atlético San Luis y Pachuca, partidos que tendrían que jugar sin la 'Bomba'.

