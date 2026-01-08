París Saint-Germain vence al Marsella en penales y se corona en la Supercopa de Francia 2026

Ciudad de México.- Luego del exitoso 2025 en el que ganaron todos los certámenes, el Paris Saint-Germain comenzó el 2026 de la mejor manera posible, pues apenas en su segundo compromiso oficial del año, ganaron su primer título. La escuadra parisina logró vencer al Marsella desde la tanda de penales para alzarse con el título de la Supercopa de Francia por quinto año consecutivo.

El partido celebrado en el Jaber Al-Ahmad de Kuwait arrancó con el PSG tomando el control del mismo con posesiones de balón prolongadas y alta presión para recuperar el esférico, lo que les terminó fructificando para lograr la primera anotación de la jornada en solo 13 minutos. Luego de un par de errores en la última zona del campo, Ousmane Dembelé tuvo un mano a mano con el arquero del Marsella y con una definición de 'globito', puso el uno por cero.

Al verse abajo en el marcador, el Olympique optó por tirarse atrás y esperar las pifias de los rivales para atacar, lo cual les terminó resultando con menos de 20 minutos por jugar. En el 74', una falta dentro del área le otorgó una pena máxima a Mason Greenwood, con lo cual empataron el apretado duelo.

El desconcierto llegó a la última línea del PSG, quienes cometieron una serie de errores que terminaron con un gol en propia puerta de Willian Pacho, quien está considerado dentro de los mejores centrales del mundo. Con el Olympique por encima en el marcador y en la que probablemente sería la última jugada del partido, el cuadro parisino se lanzó en ataque y, tras un pase filtrado, Bradley Barcola bajó el balón con la cabeza y le dejó servida la mesa a Gonçalo Ramos, quien puso el dos por dos.

Con el empate en el marcador y por sistema de competencia, el encuentro se fue directo a la tanda de penales donde se terminó imponiendo el PSG. Los dirigidos por Luis Enrique cobraron de manera efectiva sus cuatro disparos (Ramos, Vitinha, Nuno Méndes y Desiré Doue), mientras que por el Marsella, solo Michael Murillo pudo anotar.

?? 90+6’ - Place à la séance de tirs au but ! uD83DuDC4A#PSGOM 2??-2?? I #TrophéeDesChampions pic.twitter.com/ZhVbptCPdX — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 8, 2026

Con esta nueva victoria, el Paris Saint-Germain alcanzó su título 15 en la 'Challenge des champions', con lo que amplió la ventaja que lo posiciona como el más ganador de dicha competencia, superando por siete al Olympique de Lyon. Así mismo, el PSG se estableció como el equipo más dominante de la Supercopa de Francia, ya que ha ganado 13 de las últimas 14 ediciones.

