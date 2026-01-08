Pumas UNAM le 'gana' a club brasileño y anuncia el fichaje de Robert Morales para el Clausura 2026

Ciudad de México.- Tras varios días de incertidumbre en torno al caso de Robert Morales, el desenlace llegó con el anuncio de su arribo para con los Pumas UNAM de cara al Clausura 2026 y siguientes torneos del balompié azteca. El jugador que militaba con Diablos del Toluca llega al cuadro universitario en calidad de préstamo por un año en un acuerdo que incluye una cláusula para la compra definitiva.

El ariete paraguayo no entró en los planes del bicampeón de la Liga MX de cara al siguiente certamen, por lo que fue puesto en la lista de transferibles, desde donde levantó mucho revuelo por varios clubes que mostraron interés en sus servicios. Pese a que los Pumas tenían conversaciones avanzadas, se dio a conocer que desde el Internacional de Porto Alegre, el cual disputa el Brasileirao Serie A, había realizado una oferta formal por sus servicios.

#Deportes | De la Liga MX al Brasileirao; Toluca recibe oferta de un club sudamericano por uno de sus delanteros ?https://t.co/qhtvoKNq5Q — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 7, 2026

Tras las arduas negociaciones, Pumas logró asegurar la incorporación del reciente bicampeón con el cuadro mexiquense y así lo dejó ver en sus redes sociales, ya que se compartieron numerosas publicaciones en las cuales se le daba la bienvenida como una de sus apuestas fuertes en el ataque. "Nuevo reto, misma pasión, Robert se integra al equipo para reforzar el ataque y aportar entrega, carácter y compromiso. Listo para defender el azul y oro con orgullo".

Listo para defender el azul y oro con orgullo. uD83DuDCAA?#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/rshAW99HDt — PUMAS (@PumasMX) January 8, 2026

El fichaje de Robert Morales responde de manera directa a la necesidad ofensiva que ha prevalecido en Pumas durante los últimos torneos; el ariete paraguayo pinta para tomar un rol de protagonista, teniendo complicidad con Juninho, delantero que también arribará con el cuadro universitario. Así mismo, les servirá tener una incorporación que ya conozca la Liga MX y tenga una amplia experiencia jugando partidos de alta exigencia.

El ariete sudamericano llega a los Pumas luego de cosechar múltiples éxitos defendiendo los colores escarlatas con el Toluca, quienes lo ficharon desde el Apertura 2023. En total, con la playera de los Diablos, Morales participó en 79 compromisos, en los cuales pudo marcar 13 goles con ocho asistencias.

Los Pumas UNAM arrancarán su participación en el Clausura 2026 de locales, recibiendo a los Gallos Blancos del Querétaro el próximo domingo, 11 de enero, a las 12:00 horas (horario CDMX).

El presidente del Club Universidad Nacional, Dr. Luis Raúl González, le da la bienvenida a nuestro quinto refuerzo, Robert Morales, en las instalaciones de Cantera, donde ya plasmó su firma para incorporarse al equipo previo al arranque del torneo. uD83EuDD1D#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/EFsclIAlgH — PUMAS (@PumasMX) January 8, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui