Quiñones y Cristiano anotan, pero el mexicano le gana el duelo al portugués

Riad, Arabia Saudita.- Con una destacada actuación del atacante colombiano-mexicano Julián Quiñones, el Al Qadisiya derrotó este jueves por 2-1 al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo en compromiso correspondiente a la jornada 13 de la Liga Profesional Saudí.

El tanto del mexicano fue producto de un gravísimo error de Nawaf Al-Aqidi, portero de Al Nassr, quien, tras un despeje, el guardameta salió de su área a buscar el balón cerca de mitad de cancha, y al momento de rechazarlo, el mismo rebotó en el rostro de Quiñones, quien se enfiló solo hasta la portería para anotar su gol.

El tanto de Quiñones no solo abrió el marcador, también reforzó el gran momento del atacante mexicano, quien ya suma 47 goles y asistencias en 47 partidos desde su llegada al futbol de Arabia Saudita. Una cifra que confirma su impacto inmediato y que lo mantiene como uno de los jugadores más determinantes del torneo.

Cristiano no pudo ocultar su frustración tras el error

La jugada no pasó desapercibida para 'El Bicho', quien, al ser captado por las cámaras, se puede observar cómo no puede ocultar su frustración ante el error de su guardameta, que les costó irse al descanso con la ventaja en contra. Esta no es la primera vez en la temporada que el conjunto amarillo sufre errores individuales que terminan en goles en contra, un problema que ya le ha costado puntos importantes.

Para mayor frustración y enojo de Cristiano, el mediocampista uruguayo Nahitan Nández aumentó el marcador a los 66 minutos, después de aprovechar un rechace de Al-Aqidi, tras un disparo de Quiñones. Sin embargo, el atacante luso pudo calmar un poco su enojo tras conseguir su gol 958 por la vía penal (81') y dar un paso más en busca de la cifra de las mil anotaciones en su carrera.

Además, con su anotación, Quiñones sumó su noveno gol en los 10 partidos que ha disputado en la presente campaña, colocándose en el top-5 de goleadores del campeonato. Por encima de él, solamente tiene a figuras con pasado en el futbol europeo como Cristiano (14), su compatriota Joao Félix (13) y Joshua King (11).

Con este resultado, el conjunto del portugués marca en la segunda posición de la Saudi Pro League 2025-2026, con 31 unidades, mientras que el equipo en el que milita el ex de las Águilas del América se ubica en el cuarto escalón con 28 unidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui