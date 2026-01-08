Real Madrid vence al Atlético y se enfrentará al Barcelona en la final de la Supercopa de España 2026

Ciudad de México.- Aunque en apuros durante los minutos finales, el Real Madrid pudo imponerse con marcador de dos anotaciones por una ante el Atlético de Madrid y clasificar a la final de la Supercopa de España 2026. El cuadro 'Merengue' no mostró su cara más brillante y ahora le tocará medirse contra el Barcelona en una nueva instancia por el título.

Al conjunto dirigido por Xabi Alonso le bastaron solo dos minutos de juego para adelantarse en el marcador del King Abdullah Sports City con un golazo a balón parado de Federico Valverde. Tras una falta en el exterior del área, el uruguayo cobró el disparo, enviando el balón a las redes con cierta complicidad del arquero rival, que no pudo detener el fuerte lanzamiento, pese a que este fue al poste que él cubría.

Con el gol tempranero, el 'Cholo' Simeone tuvo que dejar atrás el estilo de juego que lo ha caracterizado para lanzarse en ataque con el fin de buscar el empate, aunque ante tantos embates se erigió la figura de Jude Bellingham, quien tuvo alta tasa en la recuperación de balón y dominio del mediocampo. Ya en la parte complementaria, la estrategia les terminó jugando en contra al Atlético y, en pocos minutos, los de blanco pudieron ampliar la ventaja.

Con una evidente confusión entre los zagueros centrales, Rodrygo recibió el balón y, tras una carrera, logró posicionarse frente al arco, el cual terminó perforando con una certera definición que imposibilitó la reacción de Jan Oblak. Con el dos por cero apenas en el 55', el encuentro parecía haberse neutralizado, aunque el 'Atleti' no bajó los brazos y en solo tres minutos, se hicieron presentes en el marcador con anotación de Alexander Sorloth.

Conforme se iban acercando los instantes finales, el drama iba creciendo y el conjunto 'Colchonero' tuvo un par de oportunidades de empatar el encuentro, aunque Antoine Griezmann y Marcos Llorente erraron, sentenciando su derrota y eliminación. Con este resultado, se confirmó el 'Derbi Español' para definir al monarca de la Supercopa de España.

El Barcelona hizo lo propio durante la jornada del miércoles, 7 de enero, cuando golearon al Athletic Club para ser el primer clasificado a la final del torneo clásico de inicios de año; el duelo entre el Barça y el Real Madrid se llevará a cabo el próximo domingo, 11 de enero.

