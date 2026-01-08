¡Se queda! Seattle Mariners y Randy Arozarena llegan a un ACUERDO MILLONARIO; ESTOS son los DETALLES

Seattle, Estados Unidos.- El show de Randy Arozarena seguiría en los Seattle Mariners, ya que el propio portal de las Grandes Ligas informó este jueves 8 de enero de 2026 que el cubanomexicano llegó a un acuerdo de un año por 15.65 millones de dólares, evitando así el arbitraje.

Cabe destacar que Randy Arozarena fue adquirido desde Tampa Bay antes de la fecha límite de cambios del 2024, donde tuvo una línea ofensiva de .238/.334/.426 con 27 cuadrangulares y 31 bases robadas en 160 juegos durante la campaña anterior. El seleccionado nacional tricolor tuvo un valor de 4.0 de WAR según Baseball Reference y registró un OPS+ de 119, lo que significa que fue un 19 por ciento mejor que el jugador promedio de MLB.

El oriundo de La Habana, Cuba, pero naturalizado mexicano, estaba en su último año de elegibilidad para el arbitraje de la MLB y está programado para convertirse en agente libre después de la temporada 2026, pero ahora con este nuevo acuerdo se quedará una campaña más.

Cabe destacar que el cañonero fue pieza crucial para que los Seattle Mariners avanzaran a los playoffs de las Grandes Ligas; ya en esa fase, bateó .188 con un cuadrangular en 12 juegos de postemporada, aunque lideró a todos los jugadores con cinco robos en esa instancia. El torneo anterior, el conjunto de Seattle se quedó a un triunfo de llegar a la Serie Mundial y conseguir su primera corona del Big Show.

Randy Arozarena no es ningún improvisado en el mejor beisbol del mundo, pues ya cuenta con una experiencia de siete años, donde ya fue dos veces elegido al Juego de Estrellas. En total, el jardinero tiene un promedio de .250 con 118 jonrones y 390 carreras impulsadas. Mientras que uno de sus momentos más recordados como profesional fue cuando lo nombraron el MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en 2020.

Con este nuevo acuerdo, el naturalizado llegará con los ánimos renovados al próximo Clásico Mundial, donde ya hace un par de semanas fue anunciado como uno de los peloteros con los que contará la selección mexicana, que volverá a comandar desde el banquillo Benjamín Gil.

Fuente: Tribuna del Yaqui