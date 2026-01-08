¿Se va el 'Mago'? Águilas del América recibe oferta formal de LaLiga para fichar a Álvaro Fildago

Ciudad de México.- Con solo un día para que llegue el inicio del Clausura 2026, la incertidumbre comenzó a imperar al interior de las Águilas del América luego de que se revelara que Álvaro Fidalgo pudiera dejar al equipo en las próximas jornadas. El mediocampista estelar del cuadro 'Azulcrema' recibió una oferta formal por parte de la Real Sociedad, con lo que se podría concretar su regreso a LaLiga.

Cabe señalar que desde mediados de diciembre del 2025, Julio Ibáñez reveló que desde Europa llegaron un par de ofertas por los servicios del elemento español. De acuerdo con lo revelado por el periodista de TUDN, tanto el Sevilla como el Valencia tuvieron acercamientos con Fidalgo y, ante la inminente salida, el América comenzó a buscar un mediocampista, siendo Obed Vargas el elegido, aunque los movimientos se quedaron en especulaciones.

Cuando parecía que dicho tema había quedado zanjado, un nuevo informe proveniente del mismo medio aseguró que la Real Sociedad ya envió su propuesta de fichaje para hacerse de la carta definitiva de Fidalgo. Mediante su cuenta de X, David Faitelson confirmó que el América y los agentes del jugador están analizando la oferta proveniente del futbol español.

Hay una importante y seria oferta por Álvaro Fidalgo del futbol de España…

¡Es la Real Sociedad de San Sebastián!

¿Qué decisión tomará el casi futbolista hispano-mexicano? — David Faitelson (@DavidFaitelson_) January 8, 2026

En caso de que el movimiento llegue a buen puerto, representaría una gran inyección de dinero para el América, pues, de acuerdo con los datos recopilados en Transfermarkt, Álvaro pasó de costar 1 millón de euros en su arribo a la Liga MX en 2021 a los 8.5 millones, cantidad en la que está valuado en la actualidad.

Uno de los factores a consideración por el que el América pudiera aceptar su salida es la baja de rendimiento presentada en el último año, ya que, de acuerdo a lo comentado por André Jardine, el Apertura 2025 ha sido uno de los peores torneos desde su llegada al balompié mexicano. "El último torneo fue su peor versión desde que llegó al América; él está consciente, tuvo problemas personales, pero que no justifican repetir las cuestiones; lo más importante es que yo lo veo de regreso".

Otra de las claves que deberá tomar en cuenta es que está a pocas semanas de cumplir el lapso de tiempo requerido por la FIFA para poder ser tomado en cuenta por la Selección Mexicana, a quienes se podría integrar previo a la Copa del Mundo 2026.

