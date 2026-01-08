Tomateros reacciona y obliga a un séptimo y decisivo ante Cañeros en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- A seis outs se quedaron los Cañeros de avanzar a las semifinales, pero los Tomateros reaccionaron a tiempo en casa y con un rally de tres carreras en la octava, comandado por un batazo de Fernando Villegas, los guindas remontaron y ganaron 5-4 este jueves 8 de enero en Culiacán.

Una vez que se cantó playball, Yasmany Tomás encendió el marcador en la segunda entrada con cuadrangular por el jardín izquierdo para poner al frente a los visitantes que soñaban con dar el batacazo en la capital de Sinaloa y avanzar a las semifinales.

El gusto le duró poco a los verdes, ya que en el cierre del inning Luis Verdugo también se voló el mismo jardín para emparejar por los guindas. Las acciones llegaron hasta la cuarta, cuando los Cañeros volvieron a tomar la delantera; Yasmany Tomás y Mario Gómez abrieron con dobletes, el último productor.

Con drama uD83DuDE31



De esta manera Anthony Gose sacó el out 27 y @clubtomateros obliga al Juego 7 ante los esmeraldas uD83CuDF45uD83DuDD25#LigaARCO? pic.twitter.com/CYWyxwEsLc — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) January 9, 2026

En ese mismo episodio, Clay Helvey relevó a Del Bontas-Smith y Juan Uriarte lo recibió con toque que se combinó con un error de tiro del cátcher para que Gómez pudiera avanzar hasta el home y aumentar la ventaja para los de Mochis. Tomateros recortó la distancia al mínimo en la parte baja de la cuarta; sin out y con hombres en segunda y tercera, Fernando Villegas remolcó con elevado de sacrificio.

Cuando faltaban seis outs, en la octava los guindas consiguieron la voltereta; con dos en base y un fuera, Orlando Martínez bateó doblete para impulsar a Ichiro Cano con la del empate y Fernando Villegas siguió con imparable para remolcar a Meneses y Martínez.

¡La locura en Culiacán!



Así festejan 20 mil fanáticos la voltereta en la octava con 3 carreras para tomar ventaja de 5-3 sobre los Mochis.#Tomateros a 3 outs de forzar un decisivo juego 7 para mañana.#LMP #LigaARCO #Playoffs pic.twitter.com/ZyIyuKl6ul — Fernando Ballesteros (@purobeisbolfb) January 9, 2026

Los verdes acariciaron el regreso en la novena entrada; con dos en base y un out, Alejo López bateó rola a tercera con la que Carlos Figueroa puso la cuarta, pero el juego acabó con una rola de botes altos de Isaac Rodríguez. Este viernes se jugará el séptimo y decisivo de la serie con un gran duelo de serpentineros entre Yoanner Negrín y Luis Cessa. El juego inicia a las 7:05 pm (horario local).

Fuente: Tribuna del Yaqui