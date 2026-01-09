Adiós Guadalajara: Delantero deja a las Chivas y la Liga MX previo al inicio del Clausura 2026

Ciudad de México.- A solo unas cuantas horas para que llegue su debut en el Clausura 2026, las Chivas del Guadalajara informaron que uno de sus delanteros dejaría a la institución para emigrar al futbol sudamericano. De acuerdo con lo publicado por el propio club, Teun Wilke, ariete juvenil, saldrá de la plantilla del 'Rebaño Sagrado' y defenderá los colores del Fortaleza, club colombiano.

El ariete tiene apenas 23 años de edad, aunque ya cuenta con una vasta experiencia en el futbol internacional; tras un par de años en las filiales del Querétaro, fue comprado por el SC Heerenveen de la Eredivisie, con quienes militó en las categorías inferiores. Luego de eso, fue enviado a las filiales del SPAL de Italia, para luego firmar con el Jong Cercle de Bélgica antes de finalizar su estadía en el balompié europeo.

Luego de quedarse sin equipo por varios meses, fue firmado por las Chivas y enviado al CD Tapatío, equipo filial del Guadalajara que disputa la Liga de Expansión; con el club hermano del 'Rebaño', participó en 38 compromisos registrando una alta tasa de anotaciones. Su debut en la Primera División llegó en la jornada 15 del Apertura 2024 cuando disputó 41 minutos contra los Pumas UNAM y luego fue titular.

Pese a la experiencia y buena proyección dentro del equipo, ha tenido escasa participación con las Chivas, factor principal que terminó por sentenciar su salida. En el Apertura 2025 solo participó en cuatro encuentros sin poder marcar ni dar asistencia y con menos de 100 minutos disputados en la cancha; tampoco fue tomado en cuenta para los encuentros de la Leagues Cup y en la Liguilla se tuvo que conformar con estar dentro del banquillo.

Luego de no ser tomado en cuenta, Wilke le comunicó a la directiva 'rojiblanca' que estaba dispuesto a dejar al equipo con el fin de arribar a un nuevo club que le diera mayor oportunidad en la cancha. Luego de varios días en negociaciones, mediante la cuenta de X de las Chivas se dio a conocer cuál será su siguiente destino.

El delantero juvenil formará parte del Fortaleza, que disputa la Primera División de Colombia y es presidido por Carlos Vives, un afamado cantante de dicho país. Este equipo no atraviesa su mejor momento, ya que en el torneo anterior finalizaron en el puesto 16 de la tabla general, quedando sin posibilidades de disputar los playoffs.

Mucho éxito en lo que venga, Teun. uD83DuDE4CuD83CuDFFB



uD83CuDDE6uD83CuDDF9 Nuestro Rojiblanco, Teun Wilke, jugará en el @FortalezaCEIF. ¡Nos lo cuidan mucho! uD83DuDC10 pic.twitter.com/E2pMUomOmb — CHIVAS (@Chivas) January 9, 2026

