Charros elimina a Naranjeros y se acerca al bicampeonato; resultados del juego 6 de los playoffs LAMP

Ciudad de México.- Tras seis intensos juegos, los Charros de Jalisco lograron eliminar a los Naranjeros de Hermosillo y con ello, se acercan al bicampeonato de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP). La novena tapatía se unió a Águilas de Mexicali y Algodoneros de Guasave en la antesala de la final, mientras que Cañeros de Los Mochis y Tomateros de Culiacán se jugarán la permanencia en un séptimo encuentro.

Los compromisos se trasladaron al Estadio Fernando Valenzuela con los Naranjeros obligados a la victoria para seguir en la contienda, factor clave que no pudieron concretar. Ronald Medrano, abridor de los Charros fue el lanzador que se quedó con el triunfo, luego de lanzar cinco entradas y dos tercios de apenas dos imparables y tres ponches recetados mientras que Trevor Clifton se anotó el tercer salvamento de la postemporada.

El compromiso fue un duelo de lanzadores, ya que solo se anotaron tres carreras a lo largo de los nueve innings, dos por parte de la visita y una más por los Naranjeros. Los encargados de romper el cero fueron los Charros con par de rayitas en el sexto capítulo, cortesía de un imparable al jardín izquierdo de Bligh Madris y un elevado de sacrificio de Julián Ornelas, mientras que Daniel Johnson fue el único que logró anotar por Hermosillo con un cuadrangular solitario en el octavo rollo.

Tomateros de Culiacán vs Cañeros de Los Mochis

Este será el único de los cuatro enfrentamientos de la primer ronda de los playoffs que se tendrá que definir en un encuentro de muerte súbita, ya que los seis primeros duelos no fueron suficientes para poder definir al clasificado. En la jornada del jueves, 8 de enero, la decisión del juego recayó en los relevos, siendo Keone Kela el ganador, mientras que José Guadalupe Chávez se llevó el descalabro.

Las primeras carreras llegaron con batazos de poder, luego de que Yasmany Tomás adelantara a Cañeros con cuadrangular solitario y, por la misma vía, Luis Verdugo puso el empate en el cierre del segundo capítulo. Mochis se fue al frente con par de anotaciones en el cuarto rollo y no fue hasta la octava entrada que los locales pudieron tomar la ventaja. El encuentro finalizó con dramatismo pues, Cañeros tenía corredor en posición de anotar en la última tanda pero no pudieron fructificarlo y cayó el out 27.

Cabe señalar que aunque ya están definidos tres de los cuatro equipos que participarán en las semifinales, será necesario conocer al ganador de entre Cañeros y Tomateros para que se concreten las llaves para la siguiente ronda de la postemporada de la LAMP.

Fuente: Tribuna del Yaqui