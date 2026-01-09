Confirmado: Los Halcones de Obregón volarán de nuevo con Manu Gelpi en el Cibacopa

Ciudad Obregón, Sonora.- Con la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa a la vuelta de la esquina, el Club Halcones de Ciudad Obregón anunció el regreso del estratega argentino Manu Gelpi a la organización emplumada, quien ahora estará al frente del proyecto deportivo desde el arranque mismo de la campaña.

Gelpi arribó a la institución en 2024 como entrenador asistente, repitiendo esa misma función para la campaña 2025. Sin embargo, y tras un complicado arranque de 0-6, asumió el mando del equipo, logrando enderezar el rumbo para llevar a los Halcones a los primeros planos del circuito, mostrando carácter, orden y una clara identidad de juego.

Con él al mando, la quinteta emplumada mostró otro rostro que le permitió remontar de un 9-9 en la primera vuelta del torneo a una marca de 15-3 en la parte complementaria que le permitió finalizar como líder de esta segunda vuelta y con récord general de 24-12.

Este trabajo, disciplina y respeto dentro y fuera de la cancha, le hizo ganarse la confianza no solo de sus jugadores, sino de la afición y la oficina cajemense, consolidándose como una pieza clave dentro de la organización. Es por ello que la directiva cajemense decidió mantenerlo involucrado en su proyecto desde el cierre de la campaña anterior, participando activamente en la planeación y armado del plantel que defenderá los colores de Obregón en esta ya próxima competencia.

El argentino se ganó su continuidad con el equipo

Con la continuidad de Manu Gelpi, el club reafirma su compromiso con un proyecto sólido y competitivo, enfocado en mantener a Halcones como protagonista dentro del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico.

Los Halcones de Ciudad Obregón iniciarán su participación en la temporada 2026 el 16 de febrero, cuando visiten a los Pioneros de Los Mochis, para posteriormente enfrentar como visitantes a Ostioneros de Guaymas. La serie inaugural en casa se celebrará los días 24 y 25 de febrero, cuando los emplumados reciban a Zonkeys de Tijuana en la Arena Itson.

Fuente: Tribuna del Yaqui