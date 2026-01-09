Diablos del Toluca vs Rayados de Monterrey; dónde ver EN VIVO el debut del bicampeón en el Clausura 2026

Ciudad de México.- El Clausura 2026 levantará su telón y desde la jornada 1 se tendrán varios encuentros de renombre entre clubes importantes de la Liga MX. Los Diablos del Toluca, flamante bicampeón, intentarán mantener intacta su corona, aunque deberán superar la complicada aduana que representan los Rayados de Monterrey, compromiso que se celebrará en la 'Sultana del Norte'.

El equipo mexiquense buscará continuar con la misma sinergia que tuvieron a lo largo del 2025, año que se consolidó como uno de los mejores desde 1917, cuando se fundaron de manera oficial los Diablos del Toluca. El 'Chorizo Power' pudo levantar cuatro títulos en los últimos 12 meses: Dos de la Liga MX, el Campeón de Campeones, donde venció al América por segunda final consecutiva, y también el Campeones Cup, partido en el que superó al LA Galaxy.

Para Antonio Mohamed, estratega del Toluca, la principal meta en el 2026 es alcanzar el título del torneo Clausura, pero también quiere erigirse como monarca en la Concacaf Champions League, certamen en el cual se establecen como rival a vencer. Para lograr dicha meta, los Diablos fueron uno de los equipos más activos en el mercado invernal, asegurando el arribo de Sebastián Córdova, Jorge Díaz Price y Pavel Pérez.

Por su parte, los Rayados del Monterrey quieren regresar a los planos titulares luego del fracaso que representó el Apertura 2025, donde terminaron siendo eliminados por el propio Toluca en las semifinales. Luego de perder a Sergio Ramos, 'La Pandilla' oficializó varias incorporaciones, entre las que destaca Luca Orellano, mediocampista argentino que arribó a la escuadra regiomontana tras un paso exitoso por la MLS.

Horarios del Diablos del Toluca vs Rayados del Monterrey

Estadio: Estadio BBVA, Monterrey, Nuevo León

Fecha: Sábado, 10 de enero

Horario: 21 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TUDN/VIX Premium

El Monterrey y su gente regresan a Casa.uD83DuDC4AuD83CuDFFC ¡A ganar!uD83DuDDE3?uD83CuDDEBuD83CuDDEE@HEB_Mexico pic.twitter.com/ltfzLv6pLI — Rayados (@Rayados) January 8, 2026

La última ocasión en la que estas dos escuadras se vieron las caras durante la fase regular de la Liga MX fue en la jornada 10 del Apertura 2025, cuando el Toluca se quedó con la victoria de manera holgada. Los Diablos se llevaron el triunfo con marcador de seis anotaciones por dos de Rayados; Paulinho se anotó un hat trick, lo que ayudó para que se terminara llevando el título de goleo con Armando González y Joao Pedro.

