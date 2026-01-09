Edwards es el tercer jugador MÁS JOVEN en la historia de la NBA con 10 mil puntos

Minneapolis, Estados Unidos.- Con una actuación de 25 puntos ante los Cleveland Cavaliers el pasado jueves por la noche, Anthony Edwards de los Minnesota Timberwolves se convirtió en el tercer jugador más joven en la historia de la NBA en alcanzar los 10,000 puntos en su carrera.

El base alcanzó el hito cuando lanzó un tiro en suspensión de 13 pies desde la línea de fondo a mitad del último cuarto contra Cleveland. Con 24 años y 156 días, Edwards solo es superado por LeBron James (23 años, 59 días) y Kevin Durant (24 años, 33 días). También se convierte en uno de los siete jugadores que han alcanzado los 10,000 puntos antes de los 25 años, con Kobe Bryant, Luka Doncic, Tracy McGrady y Carmelo Anthony también en ese grupo.

"Para ser sincero, está bien, pero sé que me queda mucho por recorrer, así que no es nada, de verdad", dijo Edwards tras la victoria por 131-122 sobre los Cavaliers. "Estoy un poco harta de haberme metido delante de Kobe. Ojalá hubiera esperado como 100 días o algo así, pero sí, está bien".

Además de sus 25 puntos, Edwards también repartió nueve asistencias y siete rebotes mientras los Timberwolves terminaban con máximos de la temporada en porcentajes de tiro de campo (51 de 89, para un 57 por ciento) y en triples (20 de 38, 53 por ciento). Edwards anotó 10 de 20 en triples y 4 de 7 en triples.

"La puntuación le viene natural en muchos sentidos", dijo el entrenador Chris Finch, reflexionando sobre el primer partido de 40 puntos de la carrera de Edwards que llegó en Phoenix al final de su temporada de novato. "En ese momento sabías que tenía algo dentro que le permitiría llegar a ese nivel".

Una primera selección global en el draft de 2020, Edwards debutó con 19 años. Alcanzó la marca de los 10,000 puntos en 412 partidos, el número 28 más rápido en la historia de la NBA y el séptimo más rápido entre los jugadores activos, solo por detrás de Doncic (358), James (368), Joel Embiid (373), Durant (381), Trae Young (390) y Donovan Mitchell (410). Solo otros dos jugadores han anotado los 10,000 puntos para los Timberwolves: Kevin Garnett y Karl-Anthony Towns.

Fuente: Tribuna del Yaqui