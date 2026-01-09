Fórmula 1: Audi es la primera escudería que rueda con los monoplazas que se usarán durante el 2026

Ciudad de México.- De manera oficial, la nueva era del automovilismo y de la Fórmula 1 ha comenzado, pues los primeros monoplazas con las especificaciones técnicas de la FIA ya tuvieron contacto con la pista. La primera escudería en lograrlo fue Audi, quienes también debutarán en la campaña que comenzará en marzo próximo.

La Fórmula 1 les permite a las escuderías dos días al año para que pongan los monoplazas en la pista con el fin de grabar promocionales y material para redes sociales (se le conoce como 'filming day'). El equipo alemán programó una de estas jornadas para el viernes, 9 de enero, en el Circuito de Cataluña, en España.

Pese a que las intenciones de estas sesiones son meramente de promoción, Audi aprovechó el espacio para probar la fiabilidad de los motores y transmisión, los cuales rodaron por 100 kilómetros en el circuito antes mencionado. Tanto Nico Hulkenberg como Gabriel Bortoleto dieron un aproximado de 20 giros alrededor de la pista, completando con éxito el plan inicial.

En las imágenes filtradas, se observó que la escudería saltó a la pista con un monoplaza completamente negro con el fin de que los otros equipos de la F1 no pudieran observar con detalle sus innovaciones en cuanto a la aerodinámica se refiere. Audi F1 Team tendrá la presentación oficial de su livery el próximo martes, 20 de enero, a través de sus redes sociales.

Pese a que no albergará pruebas oficiales durante la campaña, el Circuito de Cataluña recibirá las primeras sesiones de pretemporada para la F1. Las escuderías arribarán a tierras ibéricas para las pruebas a finales de enero y luego, la pretemporada se cerrará en Bahréin a inicios de febrero.

uD83DuDEA8 ¡Más imágenes del Audi R26 en pista! uD83DuDEA8



uD83DuDC40 Ya se pueden descifrar algunos detalles más del monoplaza para esta nueva era #F1 | uD83DuDCF8 F1 A todo Gas. pic.twitter.com/6YJfGGF9t6 — SoyMotor.com (@SoyMotor) January 9, 2026

Audi correrá la F1

Pese a que en las diferentes categorías es un equipo de renombre y con numerables éxitos, Audi tendrá su año de debut en la Fórmula 1 este 2026. La escudería alemana compró la estructura que comprendía el equipo de Sauber, utilizando su base en Hinwil, Suiza, como centro de fabricación de coches, mientras que el desarrollo de las unidades de potencia se hará en Neuburg an der Donau, Alemania.

Fuente: Tribuna del Yaqui