Isaac Paredes y Houston Astros no llegaron a un acuerdo: CONOCE LOS DETALLES

Houston, Estados Unidos.- El jueves 8 de enero de 2026 fue la fecha límite para que equipos y jugadores intercambiaran cifras salariales en la MLB, y al ya cerrarse esa puerta, se quedó una brecha sin resolver, ya que el sonorense Isaac Paredes y los Astros de Houston no lograron llegar a un acuerdo.

Fue ese mismo día cuando TRIBUNA citó a Spotrac, portal que daba un hecho que el mexicano había firmado un nuevo contrato millonario con el club, pero este mismo viernes 9 de enero, según diferentes portales especializados en las Grandes Ligas, informaron que ese acuerdo no se pudo concretar.

El mexicano habría solicitado un salario de 9.95 millones de dólares para la próxima campaña de Grandes Ligas, mientras que la organización de Texas ofreció 8.75 millones. Esta discrepancia de 1.2 millones fue el factor para que al final no existiera un arreglo en las dos partes.

uD83DuDEA8 NO LLEGA A UN ACUERDO uD83CuDDF2uD83CuDDFD



ISAAC PAREDES uD83CuDDF2uD83CuDDFD no llegó a un acuerdo con #Astros sobre su salario.



?? PAREDES uD83CuDDF2uD83CuDDFD pide $9.95 MDD.



uD83DuDC49 #Astros le ofreció $8.75 MDD.



?? Se espera vaya al arbitraje para definir su salario. pic.twitter.com/2olRxztU48 — Joframaso (@joframaso) January 9, 2026

Cabe destacar que Isaac Paredes evitó en el 2025 el arbitraje, al estampar su firma por 6.625 millones en 2025, en una campaña de debut en la que demostró que cuenta con las credenciales para suplir el hueco que había dejado Alex Bregman en la esquina caliente.

Hasta el momento se desconoce si el de la 'H' entra en planes para ser el dueño total de la tercera base, posición que también puede cubrir Carlos Correa. Con todo y la lesión, el sonorense terminó el año con una línea ofensiva de .254/.352/.458 y un OPS de .810, además de 20 jonrones.

Assad sí tiene acuerdo

Por otra parte, en las últimas horas también múltiples medios del 'Rey de los Deportes' confirmaron que el lanzador tijuanense Javier Assad y los Chicago Cubs llegaron a un acuerdo por un año y 1.8 millones de dólares de salario, para así evitar el arbitraje salarial de las mayores.

A diferencia de Paredes, el pitcher tiene un rol menos protagónico con su club, aunque en las ocasiones que ha salido como inicialista ha respondido. La campaña anterior, el mexicano tuvo actividad en ocho compromisos, donde tuvo marca de cuatro victorias y un descalabro, con una efectividad de 3.65.

ASSAD EVADE EL ARBITRAJE



El lanzador tijuanense Javier Assad y los Cachorros de Chicago llegaron a un acuerdo por un año y 1.8 millones de dólares de salario, para de esa manera evitar recurrir al arbitraje salarial.#LaCasaDelRey pic.twitter.com/3PvXsViZtx — Beisbolpuro (@Beisbolpuro) January 9, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui