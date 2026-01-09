Ja Morant podría salir de Grizzlies y Audi prueba su nuevo auto en la Fórmula 1: Esto y más en Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias del mundo del deporte, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo te traemos los últimos hitos y acontecimientos de tus deportes y deportistas favoritos. En la edición de este viernes 9 de enero, conoce que los Memphis Grizzlies buscarían cambiar a Ja Morant.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Audi prueba su nuevo auto en la Fórmula 1

La marca Audi ya comenzó las pruebas de su nuevo monoplaza para la Fórmula 1 en el circuito de Barcelona. Sus pilotos oficiales estuvieron al volante para evaluar el rendimiento del vehículo en pista. Este paso es fundamental para la escudería, que busca llegar bien preparada a la máxima categoría del automovilismo.

Arozarena continuará con los Mariners

El pelotero Randy Arozarena llegó a un acuerdo con los Seattle Mariners para renovar su contrato. Al pactar un salario superior a los 15 millones de dólares, el jugador evitó el proceso de arbitraje salarial. Con esto, el equipo asegura la permanencia de una de sus figuras más importantes para la siguiente temporada.

Memphis analiza ofertas por Ja Morant

La directiva de los Memphis Grizzlies está revisando varias propuestas para transferir a su estrella Ja Morant. El objetivo del equipo sería concretar el cambio antes de que cierre el mercado de cambios, justo antes del Juego de Estrellas. Esta decisión marcaría un rumbo totalmente nuevo para el futuro de la franquicia.

uD83CuDFC5? ¡El Top 3 de los Deportes que están en la cima! uD83CuDFC0uD83CuDFC3???



Con Econollantas, te traemos los eventos, resultados y momentos deportivos más destacados de la semanauD83CuDF1FuD83DuDCA5https://t.co/6VpUD1ZvHf #Top3Deportes #Econollantas #DeportesEnVivo #ViveElDeporte #PasiónDeportiva pic.twitter.com/oB9wcOzwcP — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui